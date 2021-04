Ryszard Petru: dobry używany komputer można kupić za 300 złotych. Sprawdzamy

Polityku, czas zejść na ziemię.

Ryszard Petru kontra dziennikarz. Czy za 300 złotych można kupić dobry komputer? | Źródło: Gazeta.pl

Panie Ryszardzie, mamy dla Pana wyzwanie

Celem znalezienia "dobrego, używanego komputera za 300 złotych" udałem się oczywiście na OLX. Zakładam, że to właśnie tę platformę zakupową odwiedzą osoby poszukujące komputera do nauki zdalnej dla swoich dzieci. Dodam, że szukałem wyłącznie propozycji za dokładnie 300 złotych lub odrobinę tylko mniej. Jak szaleć, to szaleć, prawda? Oto, co znalazłem.HP Pavilion DV6000, czyli propozycja z procesorem Intel Core 2 Duo T5550, 4 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 120 GB. Cena? 300 złotych. Doskonała propozycja dla osób pragnących korzystać z dwurdzeniowego procesora z 2008 roku.Acer Aspire 5338, propozycja z procesorem Intel Celeron T3000, 3 GB pamięci DDR3 i dyskiem talerzowym o pojemności 160 GB. Cena? 300 złotych. Gratis: klawiatura z resztkami jedzenia z ostatnich 12 lat. Dwurdzeniowy procesor z 2009 roku może mieć problem z płynną obsługą przeglądarki internetowej z kilkoma otwartymi kartami. Uruchomienie Microsoft Teams oraz dodatkowych apek do nauki zdalnej? Panie Ryszardzie, zachęcamy do zakupu i testów.Dobra, znalazłem coś na Intel Core i3! Jest to wprawdzie Intel Core i3-2348M, ale ten procesor ma "tylko" 8 lat, co na tle wcześniejszych propozycji jawi się jako rarytas. Acer Aspire E1-571 ma wprawdzie uszkodzoną matrycę, a obudowę ktoś otwierał łomem, ale... no nie wiem, może działa nieco płynniej niż wcześniejsze propozycje?Polacy szukających tanich komputerów często kupują komputery poleasingowe z Allegro . Wśród nich można znaleźć czasem coś ciekawego, ale mówimy tu przeważnie o samej obudowie z podzespołami, bez monitora, myszki i klawiatury. Założmy jednak, że klawiaturę, myszkę i monitor już mamy. Spadły z nieba. Jaki desktop za 300 złotych da się kupić?DELL 390 z procesorem Intel Core i3 2100, dyskiem SSD o pojemności 120 GB i 4 GB RAM. Windows 7 można ulepszyć za darmo do Windowsa 10 (metoda wciąż działa). Cena? 299 złotych.Kontrpropozycja to Acer Veriton M4620G z procesorem Intel Core i3-3220, 4 GB RAM i dyskiem twardym o pojemności 250 GB. Przyzwoita specyfikacja do nauki zdalnej? Oceńcie sami.Zestaw z monitorem? No dobra, kilka osób na Allegro kupiło Zestaw Komputerowy PC + LCD 19" za 299 złotych. W cenie otrzymujemy monitor 4:3 o rozdzielczości 1280x1024 pikseli, klawiaturę, myszkę i gotowca z dwurdzeniowym procesorem Intel (loteria) oraz 2 GB RAMu. Microsoft Teams na tym nie ruszy. Propozycja odpada.Minimalne wymagania Microsoft Teams to dwurdzeniowy procesor o taktowaniu co najmniej 1,6 GHz i 4 GB pamięci RAM. Dodatkowo wymagany jest system Windows 8.1 lub Windows 10. Microsoft zwraca uwagę, że do transmisji wideo (niezbędnej podczas edukacji zdalnej) rekomendowany jest procesor 4-rdzeniowy lub lepszy). Nie muszę chyba mówić, że wymagania MINIMALNE do minimum potrzebne do działania programu, a nie komfortowego z niego korzystania?Proponujemy Ryszardowi Petru, aby na swój następny laptop służbowy przeznaczył właśnie 300 złotych i poużywał go przez rok, dwa w codziennej pracy. Zakładamy, że wykorzystywanie go do celów biznesowych będzie czystą przyjemnością - w końcu aplikacje biurowe nie mają wysokich wymagań sprzętowych, a PC w tej cenie polityk określa mianem "dobrego". Ciekawi jesteśmy, czy po takiej przygodzie Ryszard Petru zmieni swoje dotychczasowe stanowisko, czy nadal butnie obstawiał będzie przy swoim.Alternatywnie, zapraszamy do podania Polakom garści kontrpropozycji do tego, co umieściliśmy powyżej. Jesteśmy niezmiernie ciekawi tego, co Ryszard Petru nazywa dobrym, używanym komputerem za 300 złotych.Źródło: mat. własny,, zdj. tyt. mat. własny przy wykorzystaniu zdj. Wikimedia Commons/Adrian Grycuk