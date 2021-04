PlayStation 5 dziś ponownie dostępne na Allegro. Sprawdź cenę zestawów

Kolejna okazja na zakup.

PlayStation 5 i akcesoria

PlayStation 5 z grami na Allegro

Zestaw PS5 + Cyberpunk, Call of Duty, Plus Card 90

Zestaw PS5 + 3 gry + Plus Card 90 Day

Przedstawiciel Allegro podał na Twitterze, że do sprzedaży trafią dwa zestawy z konsolami - wszystkie punktualnie o godzinie 12:00.Tańszy zestaw wyceniono na 2889 zł : konsola PS5 z napędem optycznym + kod 90 dni subskrypcji PlayStation Plus + Cyberpunk 2077 + Call of Duty: Black Ops Cold War.W drugim zestawie za 3199 zł znajdziemy konsolę PS5 z napędem optycznym + kod 90 dni subskrypcji PlayStation Plus + 3 gry (Demon’s Souls, Spiderman Miles Morales i The Last of Us II).Wszystkim zainteresowanym życzymy powodzenia podczas dzisiejszych zakupów.Źródło: Allegro