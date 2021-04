Xiaomi POCO F3 na Allegro za 1399 zł tylko przez 24 godziny

Zaskakująco dobra promocja.



Tempo w jakim Xiaomi wprowadza na rynek nowe smartfony staje się powoli tematem branżowych żartów, jednak jednego chińskiemu producentowi odmówić nie można - potrafią robić naprawdę atrakcyjne promocje.



Z okazji debiutu POCO F3 tylko przez 24 godziny będzie można kupić smartfon POCO F3 5G w cenie obniżonej o 200 zł. Za wersję 6/128 GB zapłacimy 1399 zł podczas gdy standardowa cena wynosi 1599 zł. To dobra okazja dla osób szukających mocnego smartfona za nieduże pieniądze.





Xiaomi POCO F3

Xiaomi POCO F3 to król opłacalności

POCO F3 to sprzęt oferujący rewelacyjny stosunek możliwości do ceny. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 870 taktowany zegarem 3.2 GHz z układem graficznym Adreno 650.Na froncie znajdziemy 6.67-calowy ekran AMOLED, a okalające go ramki mają zaledwie 2.76 mm. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, a dotyku aż 360 Hz. Te parametry z pewnością świetnie sprawdzą się w grach.POCO F3 zasilany jest akumulatorem o pojemności 4520mAh z szybkim ładowaniem 33W. Bateria do pełna ładuje się w 52 minuty.Główny aparat ma 48 MP z łączeniem w duże piksele (1.6 μm 4-w-1), ultraszerokokątnym obiektywem o kącie 119° oraz telemakro 5 MP, z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat 20 MP obsługuje również tryb nocny selfie.Osoby zainteresowane zakupem POCO F3 za 1399 zł odsyłamy na Allegro . Pamiętajcie, że cena obowiązuje tylko 12 kwietnia 2021 roku.Źródło: Xiaomi