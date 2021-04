Xiaomi Mi Band 6 i Huawei Band 6 - porównanie specyfikacji

Co lepsze?

Mi Smart Band 6 vs Huawei Band 6 - ekran

Mi Smart Band 6 vs Huawei Band 6 - czujniki i funkcje

Mi Smart Band 6 vs Huawei Band 6 - bateria i czas działania

Mi Smart Band 6 vs Huawei Band 6 - cena

Mi Smart Band 6 vs Huawei Band 6 - która lepsza?

Wymiary Huawei Band 6 to 43 x 25.4 x 11.45 mm, a masa wynosi 18 gramów. Klasa wodoszczelności to także 5 ATM. Pasek na nadgarstek wykonano z silikonu.Opaska Huawei jest większa i przypomina raczej zegarek zamknięty w prostokątnej kopercie. Ba, wielu obserwatorów z pewnością pomyli ją z zegarkiem. Mi Band 6 zachowuje wygląd typowy dla opasek sportowych.Xiaomi Mi Smart Band 6 dysponuje 1,56-calowym wyświetlaczem dotykowym AMOLED. Rozdzielczość na poziomie 152x360 pikseli przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie 250 pikseli na cal.W Huawei Band 6 mamy do czynienia z mniejszym (choć szerszym) ekranem AMOLED o przekątnej 1,47 pikseli i nieco wyższej rozdzielczości 194x368 pikseli. Zagęszczenie pikseli na cal wynosi 283 ppi, jest wyższe niż w przypadku Smart Band 6 i... sprawne oko to dostrzeże.Ekran w Huawei Band 6 prezentuje się zjawiskowo, co nie znaczy jednak, że ekran w Mi Band 6 jest "kiepski". Wręcz przeciwnie, oba ekrany robią dobre wrażenie.Mi Smart Band 6 ma łącznie 30 typów treningu. Użytkownicy mogą teraz korzystać z większej liczby treningów w pomieszczeniach, takich jak rozciąganie i HIIT, wypróbować profesjonalne treningi, takie jak gimnastyka, a także bawić się aktywnościami fitness, takimi jak zumba i taniec. Urządzenie automatycznie wykrywa sześć popularnych aktywności, nawet jeśli nie włączymy trybu treningu, samo rejestruje ich statystyki i włącza je do dziennika aktywności. Urządzenie mierzy ponadto natlenienie krwi (SpO2), monitoruje tętno, śledzi sen oraz jego cykle, w tym REM i jakość oddychania. Produkt wyposażono również w funkcję monitorowania stresu. Mi Smart Band pomoże się zrelaksować proponując ćwiczenia oddechowe.Huawei Band 6 oprócz zliczania kroków potrafi też monitorować fazy snu i udzielać na ten temat wielu użytecznych wskazówek. Nie zabrakło pomiaru tętna z nadgarstka, czy też saturacji krwi, czyli stopnia wysycenia jej tlenem oraz śledzenia cyklu miesiączkowego. Jak przystało na opaskę sportową, sprzęt śledzi 96 zróżnicowanych aktywności sportowych. Dodatkowo, posiadacze smartfonów Huawei z EMUI 8.1 lub nowszym będą mogli sterować opaską migawkę aparatu. Każdy może z poziomu opaski sterować muzyką. Tarcze opaski modyfikuje się poprzez Watch Face Store - jest ich naprawdę sporo.Żadna opaska nie dysponuje modułem NFC, ani GPS. Obie proponują zbliżony zestaw czujników oraz funkcje treningowe, choć Huawei Band 6 proponuje ich nieco więcej. Z drugiej strony, Xiaomi oferuje pomiar PAI (intensywność aktywności fizycznej), której brakuje w Huawei Band 6.Bateria Xiaomi Mi Smart Band 6 to ogniwo LiPo o pojemności 125 mAh. Oferuje czas pracy wynoszący nawet 14 dni. Ten ulegnie skróceniu w sytuacji regularnego korzystania z opaski oraz kompletnego zestawu czujników. Sprzęt ładuje się do pełna za pośrednictwem złącza magnetycznego w ok. 2 godziny.Bateria Huawei Band 6 cechuje się większą niż w przypadku Mi Band 6 pojemnością - aż 180 mAh. Nie ma to przełożenia na dłuższy czas pracy, który wynosi... tyle samo - do 14 dni. Należy pamiętać o tym, że opaska Huawei dysponuje większym ekranem o wyższym poborze energii. Opaskę ładuje się za pośrednictwem magnetycznego portu do pełna w ok. 1,5 godziny.Obie opaski będziesz ładował naprawdę rzadko i obie pozytywnie zaskakują swoim czasem działania bez ładowarki. Gadżet Huawei naładujesz odrobinę szybciej.Obie opaski sprowadzić można na tę chwilę z Chin, przy czym polska premiera Huawei Band 6 odbędzie się już 15 kwietnia.Cena Xiaomi Mi Band 6 w Chinach wynosi 229 juanów, czyli ok. 133 złote. Mi Smart Band 6 nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży w Polsce.Cena Huawei Band 6 w Chinach wynosi 269 juanów, czyli ok. 156 złotych. Polska cena Huawei Band 6 zostanie podana najprawdopodobniej w dniu polskiej premiery akcesorium.Kwoty, jakie trzeba zapłacić za oba gadżety są zbliżone, a wyższą cenę Huawei Band 6 można śmiało uzasadnić obecnością większego ekranu. Wiele osób może chcieć do niego dopłacić.Po przeczytaniu powyższych zapewne znasz już odpowiedź na to pytanie. W mojej ocenie jeśli szukasz czegoś, co przypomina zegarek, postaw na Huawei Band 6. Jeżeli zaś porządasz minimalistycznej opaski sportowej, lepszym wyborem może być propozycja Xiaomi.Źródło: mat. własny