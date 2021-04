Pytanie na niedzielę: co MUSI mieć Twój smartfon?

Porozmawiajmy.

Na naszej facebookowej grupie o nazwie TELEFONY SMARTFONY | Porady, Pomoc, Opinie każdego dnia co najmniej kilkanaście osób zadaje przeróżne pytania na tematy związane ze smartfonami. Znaczna część tej społeczności prosi o porady dotyczące kupna nowego, wymarzonego urządzenia. Potrzeby są oczywiście różne, zależnie od indywidualnych preferencji internautów, jednakże dostrzegamy kilka przewijających się szczególnie często schematów.Trzy najczęściej spotykane "budżety", jakimi dysponują członkowie wzmiankowanej wyżej grupy to ok. 600, ok. 1000 oraz 2000 złotych. Zgodnie z przypuszczeniami: największe emocje budzą zazwyczaj flagowce, ale Polacy stawiają przede wszystkim na sprzęt z niskiej i średniej półki cenowej. Czego wymagają od telefonów osoby przychodzące do nas z pytaniami?

Moto G30 i Moto G10, czyli smartfony marki Motorola. Oba trafiają w gusta osób szukających niedrogich smartfonów z wydajnymi bateriami i niezłymi aparatami. | Źródło: mat. własny

Takie cechy musi mieć mój smartfon

Stary, ale jary. Smartfon Huawei P30 Pro jest wciąż popularnym wyborem wśród Polaków szukających flagowców. Atrakcyjna cena, wydajny procesor i dobry aparat to jego ogromne atuty. | Źródło: mat. własny

Jakie cechy musi mieć Twój smartfon?

Najczęściej pożądanymi cechami są pojemna bateria, dobry aparat, szybkie ładowanie, NFC oraz w dalszej kolejności ładny ekran. Wydajność paradoksalnie wcale nie jest kwestią priorytetową, choć na tej zależy głównie szukającym flagowców poprzedniej generacji. Coraz częściej internauci wymagają, aby ich nowy smartfon dysponował łącznością 5G.Pamiętam jeszcze erę "przedsmartfonową", kiedy to kwestiami traktowanymi przeze mnie priorytetowo były dobry aparat oraz... dioda LED, pełniąca funkcję latarki. Taką miałem fiksację i absolutnie nic na to nie poradzę - z latarki korzystałem zaskakująco często i nie wyobrażałem sobie, aby telefon, który noszę w kieszeni jej nie miał.Gdy zdecydowałem się w końcu na zakup pierwszego smartfona chciałem, aby ten miał odpowiednio responsywny ekran (przypominam, że istniały wtedy jeszcze panele oporowe), o możliwie jak największej przekątnej. Płynne działanie również grało pierwsze skrzypce.Dziś, gdy mam styczność z niemal wszystkimi modelami smartfonów od niskiej, przez średnią po najwyższą półkę, moje wymagania zupełnie się zmieniły. Mój telefon musi mieć porządny aparat (robię z niego użytek w pracy i na wakacjach), działać płynnie (nie wymagam tu flagowego procesora, bo dzisiejsze "średniaki" działają zaskakująco dobrze), dysponować ekranem AMOLED i oferować "solidną" baterię. Technologia szybkiego ładowania jest równie istotna. Ach, no i nie może kosztować fortuny - propozycje powyżej 2000 złotych odpadają. Na co dzień korzystam z Huawei P30 Pro, który spełnia wszystkie te wymagania.Czy kupiłbym smartfon nie spełniający choćby jednej z powyższych cech? Nie, na pewno nie. Nie lubię kompromisów. Uważam jednak, że sprzęt wpisujący się w moje wymagania można dorwać obecnie w cenie ok. 1500-1800 złotych. To absolutne maksimum, jakie byłbym w stanie przeznaczyć na nowy telefon.Ciekaw jestem, czy też macie swoją listę wymagań, którymi kierujecie się na etapie zakupu nowych smartfonów. Jeśli tak, dajcie znać jakie cechy smartfonów są dla Was najważniejsze. Takie opinie są o tyle ważne, że pozwalają producentom elektroniki oferować konsumentom sprzęt dopasowany na miarę ich potrzeb.Źródło: mat. własny