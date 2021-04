Wszechstronny aparat w smartfonie ze średniej półki. Sprawdzamy realme 8 Pro

Poczwórny aparat imponuje.

Decydując się na zakup nowego smartfona, większość z nas szuka urządzenia z dobrymi możliwościami fotograficznymi. Oczywiście inne parametry jak wydajność czy bateria również są istotne, ale to ładne ujęcia często biorą górę. Okazuje się, że aby cieszyć się wszechstronnym aparatem w smartfonie nie trzeba wydawać majątku - debiutujący właśnie realme 8 Pro sprawdzi się podczas naprawdę w każdych warunkach, również przy kapryśnej polskiej pogodzie.realme 8 Pro wyposażono w poczwórny moduł fotograficzny, a jego sercem jest sensor Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP. Przysłona f/1.88 oraz technologia łączenia 9 pikseli w 1 pozwala na uzyskanie naprawdę dobrych efektów.Kluczem do zaskakująco dobrych zdjęć są opracowane przez producenta algorytmy, które pozwalają na wykorzystanie ogromnej rozdzielczości oferowanej przez matrycę 108 MP, aby skompensować szczegóły tracone zwykle przy robienia zdjęć z cyfrowym zoomem. Technologia In-sensor Zoom (x3) pozwala uchwycić więcej detali. Smartfon wykonuje aż 8 zdjęć – jedno po drugim, w bardzo krótkim czasie – następnie łączy je i optymalizuje jakość finalnej fotografii, wyostrzając detale.To nie koniec innowacji. Główny sensor aparatu pozwala uzyskać zdjęcie o rozdzielczości maksymalnej aż 12000 x 9000 pikseli (w dedykowanym trybie 108 MP).Aplikacja aparatu w realme 8 Pro ma bardzo przemyślany interfejs. Najważniejsze tryby umieszczono na liście, aby z nich korzystać wystarczy przesunąć palem w prawo lub lewo. W górnej części ekranu umieszczono wygodne skróty do funkcji HDR, filtrów czy AI, która odpowiada za upiększanie sceny.

Zdjęcie wykonane w trybie Tilt-Shift / foto. realme

Tryb Ekspert PRO w realme 8 Pro

Świetne zdjęcia w każdych warunkach? To możliwe

Zdjęcia od szerokokątnego do 5x zoom

Tryb Ultra Makro

Portret - aparat przedni / foto. realme

W smartfonach serii 8 pojawiły się także interesujące filtry odpowiadające na potrzeby fanów selfie: Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait oraz AI Color Portrait.Dla prawdziwych koneserów fotografii mobilnej realme udostępniło również manualny tryb Ekspert PRO – otwiera to znacznie szersze możliwości eksperymentowania z wykorzystaniem potężnego sensora 108 MP.Sensor Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 MP sprawia, że do dyspozycji otrzymujemy bezstratny zoom (x3) pozwalający uchwycić więcej detali. Dla miłośników fotografowania krajobrazów przygotowano ultraszeroki obiektyw 8 MP z kątem widzenia 119°. Jest też obiektyw do zdjęć makro 2 MP. Jak sami widzicie, zestaw aparatów w realme 8 Pro jest wszechstronny i sprawdzi się w wielu scenach.Nawet w trudnych warunkach uzyskasz ładne kolory i ujęcia pełne detali. Co ważne, realme 8 Pro pozwala uchwycić natrualne kolory bez zbędnego koloryzowania.idealnie sprawdzi się podczas fotografowania krajobrazów i architektury.Inspirujące zbliżenia? Warto też wypróbować dedykowanyRealme kolejny raz przesunęło granicę pomiędzy bijącymi po kieszeni flagowcami, a smartfonami ze średniej półki. Wywierając Realme 8 Pro w naprawdę rozsądnej cenie zaczynającej się od 1199 zł można cieszyć się wszechstronnym aparatem, który nie zawiedzie nas niezależnie od warunków.realme 8 Pro imponuje smukłością - waży zaledwie 176 g i ma 8.1 mm grubości. Urządzenie trafi do sklepów w dwóch wariantach kolorystycznych (niebieski oraz czarny) z motywem Dare To Leap, ale można będzie również nabyć wariant Głęboka Czerń pozbawiony charakterystycznego motywu.Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez układ graficzny Adreno 618 zapewnia dobrą wydajność urządzenia m.in. w grach mobilnych czy intensywnym korzystaniu z aplikacji i multimediów. Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz sAMOLED 6,4” FHD+, w którym czytnik biometryczny ukryty jest bezpośrednio pod taflą ekranu.Artykuł powstał we współpracy z marką realme