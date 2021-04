vivo X51 5G z gimbalem. Jak sprawuje się stabilizacja przyszłości?

Imponujące możliwości fotograficzne w smartfonie.



vivo X51 5G to jeden z najciekawszych smartfonów minionego roku. Zasłynął m.in. dzięki innowacyjnym możliwościom fotograficznym.



Dlaczego vivo X51 5G jest tak wyjątkowy? Chodzi o aparat główny. Normą we flagowcach i smartfonach z wysokiej półki jest stabilizacja optyczna (OIS). Zwykle za tłumienie drgań obrazu odpowiada ruchoma soczewka, która odpowiednio zakrzywia światło.



vivo X51 5G / Foto: własne



Oczywiście system ten bazuje na wskazaniach czujników ruchu (akcelerometr i żyroskop). Dzięki temu smartfon wie, w którą stronę i o ile musi poruszyć soczewką. W filmach często wspomaga ją stabilizacja elektroniczna (EIS).



vivo X51 5G idzie jednak o krok dalej. Stabilizacja optyczna pozwala na względnie małe wychylenie, poza tym obraz w rogach ekranu ze względu na zasadę działania mechanizmu może drżeć przy kręceniu filmów (“jelly effect”).



vivo X51 5G / Foto: własne



vivo przeskoczyło oba problemy pozwalając na… poruszanie się całego modułu aparatu! Ruchoma jest nie jedna soczewka, ale cały obiektyw wraz z obsługiwaną przez niego matrycą. Pozwoliło to osiągnąć siłę stabilizacji niedostępną dla tradycyjnych rozwiązań z użyciem jedynie ruchomej soczewki.



vivo X51 5G - “Wielkie Oko” / Foto: własne



Aparat vivo X51 5G nazywany jest przez markę “Wielkim Okiem” i patrząc na smartfon nie ma co się dziwić. To duma vivo i zrozumiałe jest, że chce się nim chwalić. Wyeksponowany obiektyw przypomina nieco jak oko cyklopa, ale nie oznacza to, że wygląda brzydko - wręcz przeciwnie. Moim zdaniem prezentuje się estetycznie i ładnie współgra z nieco kanciastymi kształtami wysepki fotograficznej.



vivo X51 5G to jeden z najciekawszych smartfonów minionego roku. Zasłynął m.in. dzięki innowacyjnym możliwościom fotograficznym.Chodzi o aparat główny. Normą we flagowcach i smartfonach z wysokiej półki jest stabilizacja optyczna (OIS). Zwykle za tłumienie drgań obrazu odpowiada ruchoma soczewka, która odpowiednio zakrzywia światło.Oczywiście system ten bazuje na wskazaniach czujników ruchu (akcelerometr i żyroskop). Dzięki temu smartfon wie, w którą stronę i o ile musi poruszyć soczewką. W filmach często wspomaga ją stabilizacja elektroniczna (EIS).vivo X51 5G idzie jednak o krok dalej. Stabilizacja optyczna pozwala na względnie małe wychylenie, poza tym obraz w rogach ekranu ze względu na zasadę działania mechanizmu może drżeć przy kręceniu filmów (“jelly effect”).vivo przeskoczyło oba problemy pozwalając na… poruszanie się całego modułu aparatu! Ruchoma jest nie jedna soczewka, ale cały obiektyw wraz z obsługiwaną przez niego matrycą. Pozwoliło to osiągnąć siłę stabilizacji niedostępną dla tradycyjnych rozwiązań z użyciem jedynie ruchomej soczewki.Aparat vivo X51 5G nazywany jest przez markę “Wielkim Okiem” i patrząc na smartfon nie ma co się dziwić. To duma vivo i zrozumiałe jest, że chce się nim chwalić. Wyeksponowany obiektyw przypomina nieco jak oko cyklopa, ale nie oznacza to, że wygląda brzydko - wręcz przeciwnie. Moim zdaniem prezentuje się estetycznie i ładnie współgra z nieco kanciastymi kształtami wysepki fotograficznej.

vivo zaimplementowało narzędzie o nazwie “Stabilizator” (widoczny pośrodku). Utrzymanie kulki w mniejszym, białym kółku według firmy pozwala na uzyskanie lepszej jakości zdjęć przy dynamicznych ujęciach. / Foto: własne





W jaki sposób producent wykorzystał potencjał nowatorskiej technologii?



vivo X51 5G daje popis w trybie nocnym



Rewelacyjna stabilizacja sprawia, że smartfon może znacznie wydłużyć czas naświetlania. vivo X51 5G pozwala na wykonywanie fotografii z czasem nawet ¼ sekundy, co jest wynikiem genialnym. Taki czas naświetlania jest bardzo trudny do uzyskania przy zwykłej stabilizacji, nawet w dużych, profesjonalnych aparatach.



Foto: własne



Co ciekawe, vivo X51 5G potrafi wykryć, czy używamy statywu. Odbywa się to przy pomocy czujników ruchu. System w takim wypadku jeszcze bardziej wydłuża ekspozycję, choć przyznam, że funkcja nie zawsze zaskoczyła.



Foto: własne



vivo X51 5G nie musi więc podbijać ISO do wysokich wartości. W większości zdjęć nocnych czułość wahała się od ISO 300 do ISO 1200. Przy fotografowaniu ciemnych uliczek potrafiła już wzrosnąć do ISO 7000, jednak bez większego wpływu na jakość zdjęć. Plus dla vivo.



Oto katowicki Spodek, przekornie nazywany także… największym palnikiem gazowym w Polsce. / Foto: własne



Smartfon generuje naprawdę ładny obrazek pozbawiony szumów i innych niepożądanych artefaktów. Zdjęcia oglądane na monitorze komputera robią świetne wrażenie. Tryb nocny jest nieźle opracowany. Bardzo chwaliłem sobie jego naturalność - nie podbija nadmiernie ani kolorów, ani ostrości.



Foto: własne



vivo X51 5G stara się też nie wyciągać na siłę szczegółów ze świateł, co widywałem już w innych smartfonach. Oczywiście urządzenie wyposażono w dedykowany tryb nocny, jednak uruchamia się on nawet w automacie, jeśli światła jest naprawdę mało.



Foto: własne



Zaznaczę, że działa on nawet w aparacie ultraszerokokątnym, co jest sporym plusem. Znacznie poprawia jakość zdjęć rozjaśniając je i usuwając szum.



Foto: własne



Astrofotografom spodoba się tryb “Gwieździste niebo”, jednak jak sama nazwa mówi wymaga obecności ciał niebieskich na niebie. Najlepiej sprawdzi się więc daleko za miastem, na bezchmurnym, niezanieczyszczonym światłem nieboskłonie.



vivo X51 5G świetnie wyciąga szczegóły z nocnego nieba. / Foto: własne



Rozmywanie ruchu w vivo X51 5G to jego niedoceniany atut Rewelacyjna stabilizacja sprawia, że smartfon może znacznie wydłużyć czas naświetlania. vivo X51 5G pozwala na wykonywanie fotografii z czasem nawet ¼ sekundy, co jest wynikiem genialnym. Taki czas naświetlania jest bardzo trudny do uzyskania przy zwykłej stabilizacji, nawet w dużych, profesjonalnych aparatach.Co ciekawe, vivo X51 5G potrafi wykryć, czy używamy statywu. Odbywa się to przy pomocy czujników ruchu. System w takim wypadku jeszcze bardziej wydłuża ekspozycję, choć przyznam, że funkcja nie zawsze zaskoczyła.vivo X51 5G nie musi więc podbijać ISO do wysokich wartości. W większości zdjęć nocnych czułość wahała się od ISO 300 do ISO 1200. Przy fotografowaniu ciemnych uliczek potrafiła już wzrosnąć do ISO 7000, jednak bez większego wpływu na jakość zdjęć. Plus dla vivo.Smartfon generuje naprawdę ładny obrazek pozbawiony szumów i innych niepożądanych artefaktów. Zdjęcia oglądane na monitorze komputera robią świetne wrażenie. Tryb nocny jest nieźle opracowany. Bardzo chwaliłem sobie jego naturalność - nie podbija nadmiernie ani kolorów, ani ostrości.vivo X51 5G stara się też nie wyciągać na siłę szczegółów ze świateł, co widywałem już w innych smartfonach. Oczywiście urządzenie wyposażono w dedykowany tryb nocny, jednak uruchamia się on nawet w automacie, jeśli światła jest naprawdę mało.Zaznaczę, że działa on nawet w aparacie ultraszerokokątnym, co jest sporym plusem. Znacznie poprawia jakość zdjęć rozjaśniając je i usuwając szum.Astrofotografom spodoba się tryb “Gwieździste niebo”, jednak jak sama nazwa mówi wymaga obecności ciał niebieskich na niebie. Najlepiej sprawdzi się więc daleko za miastem, na bezchmurnym, niezanieczyszczonym światłem nieboskłonie.



Smartfon testowałem w Katowicach. Po mieście sunie sporo tramwajów w charakterystycznym, czerwonym kolorze. Dzięki takiemu malowaniu mocno rzucają się w oczy i świetnie odcinają się od otoczenia. Są bardzo wdzięcznym materiałem do zdjęć.



Foto: własne



vivo X51 5G nawet w trybie nocnym bardzo fajnie odtworzył barwy katowickich tramwajów. Na pewno po części jest to zasługą względnie niskiego ISO, choć niebagatelną rolę pełnią tu też porządne algorytmy.



Foto: własne



Smartfon testowałem w Katowicach. Po mieście sunie sporo tramwajów w charakterystycznym, czerwonym kolorze. Dzięki takiemu malowaniu mocno rzucają się w oczy i świetnie odcinają się od otoczenia. Są bardzo wdzięcznym materiałem do zdjęć.vivo X51 5G nawet w trybie nocnym bardzo fajnie odtworzył barwy katowickich tramwajów. Na pewno po części jest to zasługą względnie niskiego ISO, choć niebagatelną rolę pełnią tu też porządne algorytmy.





Foto: własne



vivo X51 5G poradził sobie… zaskakująco dobrze! Smartfon świetnie rozmywał tło za pędzącymi tramwajami, nawet na krawędziach. Tutaj firma mi zaimponowała.



Foto: własne



Uwielbiam zdjęcia nocne z długim czasem naświetlania i bardzo byłem ciekaw, jak wypadną po zmroku. Zwłaszcza, że często tryby nocne sobie z nimi po prostu nie radzą - przy składaniu kilku zdjęć z dużym przesunięciem mogą zdarzyć się artefakty.vivo X51 5G poradził sobie… zaskakująco dobrze! Smartfon świetnie rozmywał tło za pędzącymi tramwajami, nawet na krawędziach. Tutaj firma mi zaimponowała.





Foto: własne



vivo X51 5G i nocne portrety Plusem takiego rozwiązania jest to, że nie musicie kombinować z trybem manualnym - telefon ustawi odpowiednie parametry za Was. Musicie tylko o trochę wyczuć. Serdecznie polecam :D.



Tryb portretowy wymaga do prawidłowego działania trochę światła, jednak zdjęcia znajomych możecie spokojnie robić również w trybie nocnym. Pamiętajcie, że nie uzyskacie charakterystycznego, rozmytego tła. Można to jednak pomysłowo wykorzystać do pokazania ciekawego otoczenia.



Foto: własne



vivo X51 5G naprawdę dawał radę. Dobra ostrość i detal umożliwiły pokazanie szczegółów na ścianie pokrytej graffiti. Polecam poeksperymentować z takimi pomysłami na portrety - zamiast ukrywać tło sprawcie, żeby było tematem zdjęcia.



Foto: własne



Tryb portretowy wymaga do prawidłowego działania trochę światła, jednak zdjęcia znajomych możecie spokojnie robić również w trybie nocnym. Pamiętajcie, że nie uzyskacie charakterystycznego, rozmytego tła. Można to jednak pomysłowo wykorzystać do pokazania ciekawego otoczenia.vivo X51 5G naprawdę dawał radę. Dobra ostrość i detal umożliwiły pokazanie szczegółów na ścianie pokrytej graffiti. Polecam poeksperymentować z takimi pomysłami na portrety - zamiast ukrywać tło sprawcie, żeby było tematem zdjęcia.





Foto: własne



Tryb nocny pozwala na użycie filtrów

Foto: własne



Niewątpliwym atutem przy zdjęciach nocnych jest to, że algorytmy przy okazji wygładzają fakturę skóry na twarzy. Dzięki temu wychodzimy nieco piękniej ;).





Filtr Cyberpunk skutecznie wyrównuje zbyt ciepły balans bieli. / Foto: własne



vivo X51 5G pozwala na podrasowanie nocnych kadrów i dodatkowe modyfikacje kolorystyczne. W oprogramowaniu aparatu zaszyto cztery filtry. Dwa z nich ocieplają zdjęcie, natomiast dwa kolejne wręcz przeciwnie.