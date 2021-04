Tak wygląda Google Pixel Watch. A oto data jego premiery

Pierwszy zegarek Google.

Aż dziw bierze, że firma Google do tej pory nie zaprezentowała światu swojego inteligentnego zegarka. Tego rodzaju urządzenia w swojej ofercie ma już każdy producent z "ekstraklasy" technologicznej, że wspomnę tylko o Samsungu i Huawei. Wygląda jednak na to, iż w końcu doczekamy się oficjalnej premiery smartwatcha Google. Na kanale Front Page Tech w serwisie YouTube pojawił się przeciek zdradzający nie tylko wygląd zegarka Google Pixel Watch, ale również datę jego premiery.

Google Pixel Watch, czyli smartwatch od Google

Gadżet przywodzi na myśl produkty firmy Withings, nie sądzicie?

Zapowiedź Google Pixel Watch może odbyć się już w trakcie Google I/O 2021, czyli wydarzenia planowanego na maj tego roku. Do sklepów sprzęt miałby trafić dopiero w 3. kwartale 2021 roku. Zegarek Google możemy już teraz podziwiać na renderach przygotowanych przez Iana Zelbo, znanego na Twitterze jako @RendersBylan. Te zostały stworzone na podstawie informacji od osób rzekomo powiązanych z produkcją urządzenia. Okrągła koperta o niewielkiej grubości, minimalistyczny design, dotykowy ekran, koronka do sterowania wybranymi funkcjami i paski w ciekawych kolorach - grafiki nie ukazują wiele więcej.Czego o omawianym tu zegarku dowiadujemy się z materiału wideo? Google Pixel Watch ma działać pod kontrolą, a jakże, Wear OS. Na pewno wyposażony zostanie w moduł NFC, umożliwiający dokonywanie za jego pomocą płatności zbliżeniowych. Cena urządzenia nie jest oczywiście znana, w związku z czym trudno dokładnie przewidzieć, jaki układ zostanie w nim zastosowany. Prawdopodobnie będzie to któryś z modeli Snapdragon Wear, zależny od tego, w jaki segment cenowy "uderzy" wzmiankowany sprzęt.Jeżeli doniesienia przekazywane przez Jona Prossera opkażą się prawdziwe, Pixel Watch zadebiutuje w sprzedaży równolegle z nowym smartfonem Google Pixel 6.Źródło: Front Page Tech