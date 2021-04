Smartfony Motorola Moto G są już z nami 10 lat (infografika)

Przypomnijmy sobie wszystkie modele.

Historia Moto G

Motorola w tym roku stawia bardzo mocny akcent na premiery smartfonów z serii Moto G. Wśród prezentowanych w ostatnim czasie nowości widzieliśmy m.in. Moto G10, Moto G30 i Moto G100. Taki urodzaj nie powinien dziwić, bowiem urządzenia spod tego szyldu sprzedają się naprawdę dobrze... już od 10 lat. Ależ ten czas leci, prawda? Z tej okazji Motorola przypomina wszystkich przedstawicieli serii Moto G oraz informuje, dlaczego w ogóle zdecydowano się stworzyć tę linię urządzeń.Seria smartfonów Moto G powstała celem upowszechniania nowoczesnych technologii znanych ze sprzętu wysokiej klasy w smartfonach sprzedawanych w przystępnej cenie. Do najważniejszych czynników wpływających na design produktów Motoroli należą opinie konsumentów, którymi producent sugeruje się projektując swoje nowości. To właśnie na podstawie badań Motorola opracowała linię urządzeń, które oferują nie tylko najważniejsze funkcje, ale też sporo ciekawych opcji.— w 2013 roku było to pierwsze urządzenie z rodziny, która miała na zawsze odmienić branżę urządzeń mobilnych. moto g była wyposażona w pierwszy czterordzeniowy procesor oraz 1 GB pamięci RAM i była dostępna w średnim segmencie cenowym.— w 2014 roku, na fali popularności pierwszej moto g, a także chcąc zaspokoić jeszcze więcej potrzeb konsumentów, Motorola wzbogaciła smartfon drugiej generacji o dźwięk stereo i większy, 5-calowy wyświetlacz. Oprócz tych atutów technicznych, moto g2 oferowała użytkownikom kolorowe obudowy do wyboru. Ta inicjatywa wyewoluowała we współczesnych urządzeniach Motoroli w oprogramowanie My Ux, które umożliwia dostosowywanie urządzenia w dowolny sposób przy użyciu intuicyjnych gestów, tapet i fontów.— nowa moto g z 2015 roku była wodoodporna i wyposażona w aparat szybko robiący zdjęcia. Miała też opcjonalne 2 GB pamięci RAM i technologię TurboPower do szybkiego ładowania.— ponieważ konsumenci cenili w swoich smartfonach różne funkcje, Motorola wprowadziła do tego segmentu w 2016 roku koncepcję "rodziny". Po raz pierwszy użytkownicy mogli wybrać urządzenie na podstawie najważniejszej dla siebie funkcji bez kompromisów pod względem podstawowej funkcjonalności oraz lubianych i cenionych elementów wzornictwa. To moto g4 wprowadziła zestaw funkcji z półki wyższej, takich jak czytnik linii papilarnych czy aparat z laserowym autofokusem z detekcją fazy (PDAF), w urządzeniu ze średniej półki cenowej.— w 2017 roku Motorola wprowadziła na rynek moto g5. To urządzenie miało zupełnie nowy design z metalowym wykończeniem, które nadawało mu wygląd i styl klasy premium, a także wysokiej klasy funkcje oprogramowania w przystępnej cenie. W tej generacji zadebiutował też system dwóch aparatów oraz system szybkiego ustawiania ostrości zapewniające niezwykły komfort robienia zdjęć, niedostępny dotychczas w smartfonach z tej półki.— rodzina moto g nie przestawała robić wrażenia swoim designem, gdy w 2018 roku pojawiła się moto g6 z tylną obudową ze szkła 3D. Nie tylko imponowała wyglądem, ale też przyjemnie trzymało się ją w dłoni. Ponadto w moto g6 pojawił się wyświetlacz Max Vision, oferujący zupełnie nowe doznania wizualne, a także największa dotychczas bateria w urządzeniach moto g — o pojemności 3200 mAh.— w 2019 roku seria moto g Motoroli była dobrze znana z wprowadzania najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Gdy na rynek trafiła wyczekiwana rodzina moto g7, była najliczniejsza z dotychczasowych i oferowała cztery wersje smartfonu. Spośród najważniejszych cech i funkcji warto wymienić wyświetlacz Max Vision z wycięciem, aparat z matrycą o wysokiej rozdzielczości, optyczną stabilizację obrazu w aparacie głównym oraz — po raz pierwszy — system ładowania z mocą 27 W.— Motorola nadal koncentrowała się na najważniejszych funkcjach, takich jak aparaty i moc baterii, umożliwiając wszystkim korzystanie z najnowocześniejszych technologii, kiedy tylko stają się one dostępne. W związku z tym w 2019 roku pojawiła się na rynku rodzina moto g8 z technologią fotograficzną Quad Pixel, niezłym dźwiękiem i wystarczającą na długo baterią o pojemności 5000 mAh.— na początku roku 2020 nikt nie mógł przypuszczać, że świat zmieni się tak bardzo, a na smartfonach będziemy polegali w jeszcze większym stopniu — by pozostawać w kontakcie, uwieczniać chwile, tworzyć i inspirować. To właśnie w 2020 roku pojawiła się rodzina moto g9 z poczwórnym systemem aparatów i baterią o pojemności aż 6000 mAh — największą wśród dotychczasowych urządzeń Motoroli. Urządzenia zostały wyposażone w większy wyświetlacz, na którym jeszcze lepiej prezentują się odtwarzane strumieniowo seriale, telekonferencje czy rozmowy z bliskimi na odległość. W rodzinie tej zadebiutowała transmisja 5G i procesory z serii Qualcomm Snapdragon 700.— w 2021 r. Motorola zaprezentowała najwydajniejszy model moto g w historii. Jako pierwsze urządzenie z tej serii z platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 870, moto g100 jest gotowa do działania w sieciach 5G i oferuje wydajność godną flagowego smartfonu. Co więcej, działa też z nową platformą Motoroli Ready For, która umożliwia wykorzystywanie pełnego potencjału telefonu i oferuje nową jakość grania, rozmów wideo i pracy wielozadaniowej.Na przestrzeni dziesięciu generacji moto g Motorola zrewolucjonizowała branżę smartfonów — jeszcze nigdy technologie najwyższej klasy nie były dostępne dla tak szerokiego grona użytkowników. Upowszechnianie innowacyjnych funkcji i technologii najwyższej klasy było ambitnym celem, ale Motorola osiąga go z każdą premierą moto g. Wyraża on misję marki — Smarter Technology for All — i wszystko wskazuje na to, że będzie nadal realizowany.Źródło: Motorola