LG może dostarczyć panele OLED TV największemu rywalowi. Tak, chodzi o Samsunga

Rywalizujące firmy na drodze do współpracy.

Koreańskie media donoszą, że Samsung Electronics jest bliski zawarcia umowy na zamówienie milionów paneliod LG Display. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, będzie to przełomowy mement w historii branży elektronicznej.Plotki głoszą, że w drugiej połowie tego roku LG dostarczy Samsungowi 1 milion paneli, a w przyszłym roku liczba ta wzrośnie do 4 milionów. Wśród dotychczasowych klientów LG Display znajdują się takie firmy jak Sony, Vizio czy Hisense. Kupując telewizor OLED jednej z wymienionych marek otrzymamy oczywiście panel od LG.Według Seoul Economic Daily, ceny paneli ciekłokrystalicznych (LCD) ostatnio gwałtownie wzrosły, dlatego Samsung musi rozszerzyć swoje zapasy o panele OLED. Samsung Electronics stoi na stanowisku, że rozmowy z LG nie były prowadzone. Również druga strona potencjalnej transakcji określa medialne doniesienia jako plotki.

Fabryka LG Display w Paju (Korea Południowa) / foto. LG

Samsung podobno pracuje też nad własnymi panelami(QD-OLED), ale odbiorniki te są jeszcze na etapie prototypu. Na horyzoncie Samsunga jest też technologia, która już w tym roku trafiła do modeli dostępnych w sklepach. Eksperci wskazują jednak, że miną lata zanim technologia Micro LED będzie wystarczająco tania, aby trafiła do masowego odbiorcy.W tegorocznej linii Samsung MICRO LED – obecnie dostępnej z ekranami o przekątnych 110” i 99”, a do końca roku także w mniejszych rozmiarach – zastosowano diody, których rozmiar opisywany jest w mikrometrach. Pozwalają one wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych.Źródło: The Verge, Seoul Economic Daily