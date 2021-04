Apple przyznaje: iMessage na Androida by nam zaszkodziło

Firma zrezygnowała ze swoich planów.





Nie będzie iMessage na Androida





fot. Adem AY - Unsplash

Apple doskonale zdaje sobie sprawę, że efekt tak zwanych „niebieskich wiadomości” jest czymś, czego zazdroszczą użytkownicy Androida. Konkretniej chodzi tu oczywiście o komunikację w ramach iMessage – szyfrowanego systemu wiadomości bazującego na połączeniu internetowym. W przeszłości w sieci wielokrotnie pojawiały się informacje o tym, iż Apple może planować wdrożenie iMessage na urządzeniach z Androidem.Według amerykańskiego producenta taka decyzja tylko i wyłącznie zaszkodziłaby firmie z jabłkiem w logo.iMessage według opinii wielu użytkowników to poważne uzależnienie, które trzyma solidnie klientów w ramach zbudowanego ekosystemu. Phil Schiller z Apple twierdzi, że przeniesienie iMessage na Androida bardziej zaszkodziłoby Apple niż pomogło firmie. iMessage na Androida usunąłby bowiem przeszkodę pomiędzy posiadaczami dwóch systemów operacyjnych. A im dłużej ona istnieje, tym lepiej dla Apple – są przypadki, w których iPhone’y są kupowane specjalnie dla wykorzystania iMessage.Zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Epic, Apple zrezygnowało z rozwijania iMessage na Androida już w 2013 roku – po uruchomieniu usługi w ramach oprogramowania iOS 5 dwa lata wcześniej. Apple przyznaje, iż wersja iMessage na Androida mogła powstać, aby użytkownicy obu platform mogli wymieniać wiadomości między sobą.Na dzień dzisiejszy tworzenie podobnej technologii będzie dla Amerykanów po prostu nieopłacalne. Oprócz iMessage, eksperci zwracają uwagę także na technologię Face Time pozwalającą na wykonywanie rozmów wideo, które są zintegrowane z samym systemem iOS. Face Time działa na iPadzie, iPhonie oraz komputerach Mac i iMac.Apple jest mistrzem w trzymaniu użytkowników pod kloszem swojego ekosystemu i wcale nie ma się co dziwić decyzji producenta. Jedyne co można zrobić to się z nią pogodzić albo… po prostu kupić iPhone’a.Źródło: TheVerge / fot. David Grandmougin - Unsplash