Ultra cicha szczoteczka soniczna? Sprawdź Oclean X Pro Elite w promocji z oficjalnego sklepu

Szczoteczka soniczna nowej generacji.

Marka Oclean cieszy się coraz większą popularnością wśród konsumentów na całym świecie. Nie jest to dziwne, gdyż firma cały czas zaskakuje nowymi rozwiązaniami. Jednym z najnowszych produktów wprowadzony na rynek jest omawiana w tym tekście szczoteczka Oclean X Pro Elite Pierwsze co zauważymy po włączeniu szczoteczki jest to, że jest ona bardzo cicha. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii tłumienia hałasu o nazwieudało się zredukować poziom dźwięku generowanego przez urządzenie do. Można to porównać do szeptu.Dzięki technologi WhisperClean 2.0 szczoteczka Oclean X Pro otrzymała certyfikatprzyznawany przez brytyjski Noise Abatement Society dla rozwiązań redukcji hałasu.Oczywiście technologia wyciszania dźwięku to nie wszystko co szczoteczka ma do zaoferowania. Producent wyposażył Oclean X Pro Elite w bezszczotkowy silnik z technologią lewitacji magnetycznej dzięki czemu osiąga ona prędkość. Zapewnia to odpowiednią "moc" do czyszczenia jamy ustnej.Tradycyjne szczoteczki soniczne oferują standardowo od 3 do 6 trybów intensywności mycia zębów. Oclean uznał, że to nie wystarczy by zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników dlatego też X Pro Elite oferuje aż. Dzięki temu każdy powinien znaleźć dla siebie tryb, który odpowiada jego uzębieniu.Sama główka szczoteczki także została usprawniona w tym modelu. Wyposażona jest ona teraz w diamentowe włosie, które jeszcze dokładniej usuwa płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębnej i zapewnia o 15% większą skuteczność czyszczenia w porównaniu ze zwykłym włosiem. Wychylenie główki rozszerzono do 6mm co zwiększyło skuteczny obszar czyszczenia.Oclean X Pro Elite może się także pochwalić. Podczas mycia zębów szczoteczka zbiera o nas dane, które następnie wyświetla na ekranie. Pokazuje on nam tzw. „martwe pola” czyli miejsca, które pomijamy podczas szczotkowania oraz ogólną ocenę skuteczności mycia zębów. Dzięki temu dostajemy informacje co jeszcze możemy poprawić.Na uwagę zasługuje też czas pracy szczoteczki. W pełni naładowana zapewnia ona czas pracy nawet. Sam proces ładowania odbywa się za pomocą szybkiego ładowania bezprzewodowego QI i wystarczy tylko 3,5 godziny by naładować Oclean w pełni.Szczoteczkę Oclean X Pro Elite kupimy w oficjalnym sklepie Oclean za $59.99 czyli ok. 229 zł. W chwili obecnej dorzucają dwie główki jako bonus do zamówienia. Sklep gwarantuje, że wszystkie produkty sprzedawane w nim są w 100% oryginalne i objęte są. Wszystkie produkty w sklepie oferująi dostawę w terminie od 8 do 15 dni.