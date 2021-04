Intel w reklamie wykorzystał MacBooka, którego wyśmiewał miesiąc temu

Najpierw krytyka, a teraz...

Intel promuje się za pomocą laptopów Apple

Look closer at the laptop he’s using…. pic.twitter.com/DeI8VSh4tD — jun (@juneforceone) April 7, 2021

Jakiś czas temu Apple ogłosiło uniezależnienie się od procesorów marki Intel i przejście na swoje własne układy Apple M1 dla notebooków. Na nerwową reakcję ze strony "niebieskich" nie trzeba było długo czekać. Już w lutym ruszyła kampania tej marki, wyśmiewająca laptopy Apple z nowymi chipsetami M1. W kontekście tego właśnie działania niezwykle śmiesznie wygląda najnowsza wpadka działu marketingu Intela. W swojej reklamie przez przypadek (?) zareklamowali produkt konkurencji.Użytkowniczka Twittera o pseudonimie @juneforceone zwróciła uwagę na jeden z laptopów pojawiających się w jednym z najnowszych spotów reklamowych marki Intel, dotyczącym nowej, 11. generacji procesorów, a konkretnie modelu Intel Core i7-1185G7. W ujęciu zaprezentowanym na poniższym zrzucie ekranu widać notebooka... Apple MacBook Pro.Intel wykorzystał stockowe zdjęcie Getty Images z MacBookiem Pro wyposażonym w Touch Bar, a na materiale wideo widnieje nawet przez chwilę myszka Apple Magic Mouse.Wielu z Was może w tej chwili podnieść argument, że 16-calowy MacBook Pro nadal korzysta z procesorów Intela. To prawda,nie wykorzystuje on i nigdy nie będzie wykorzystywał reklamowanego tutaj procesora 11. generacji. Niektórych konsumentów może to wprowadzić w błąd.Omawianą tu reklamę zobaczycie poniżej.Przyznacie, ze jest to dość żenująca wpadka w obliczu ostatniej krytyki kierowanej przez firmę Intel pod adresem produktów Apple.Źródło: Twitter