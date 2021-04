Niecodzienny pomysł Gigabyte Aorus. Grafika z "krzywym" układem chłodzenia

Może to tylko żart, ale z potencjałem na wertykalne mocowanie GPU

Zobacz również:

Kiedy używamy karty graficznej w tradycyjnej pozycji, przepływ powietrza omiatającego układ chłodzenia jest przewidywalny i typowy. Nasza grafika mimo niewątpliwie ciekawego efektu wizualnego, nieco gorzej się ma w pozycji wertykalnej, na co pozwala coraz więcej nieco droższych obudów. Możliwe, że luźny pomysł firmy Gigabyte, a konkretnie submarki Aorus, rozwiąże niedogodności mniej standardowego umiejscowienia karty.Wątpliwe, że to zapowiedź konkretnego produktu. Wygląda raczej na szybki render koncepcji. Można by stawiać nawet na spóźniony żart na Prima Aprilis, tym bardziej widząc ikonkę uśmiechniętego klauna w opisie, jednak aż tyle dni hiszpański oddział firmy chyba by nie zwlekał. Tak czy inaczej, ogólne założenie jest ciekawe, choć całość wydaje się błędnie odwrócona do góry nogami (przy standardowej metodzie wentylatory dmuchały by z góry na dół), jednak to zapewne tylko niedopatrzenie.Przyjmijmy, że kiedyś podobny układ odprowadzania ciepła obrócony o 45 stopni pojawi się w grafice. Byłaby to niezła opcja dla osób lubujących się w wertykalnym wkładaniu kart na specjalnym dedykowanym miejscu (i przy konieczności używania risera). Normalnie w wielu obudowach komponent byłby usytuowany tak blisko bocznego panelu, że utrudniało by to wymianę powietrza opływającego radiatory. Pochylenie polepszało by sytuację, a raczej nie pogarszało by jej w przypadku normalnego montażu. Jedynym minusem może zdawać się konieczność zajęcia aż trzech slotów czy zniwelowanie wysokości radiatora - przynajmniej w części bliżej krawędzi od cieńszej strony.Źródło i foto: aorus_es @ Twitter / wccftech