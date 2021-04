Duża obniżka na 43-calowy telewizor 4K Xiaomi Mi LED TV 4S

Android TV w rozsądnej cenie.

Z okazji Festiwalu fanów Xiaomi (MFF) przeceniono kolejny produkt, który może zainteresować osoby poszukujące niewielkiego telewizora smart w niskiej cenie. Do puli promocyjnej trafił właśniei do 15 kwietnia będzie dostępny w najniższej cenie w historii -Mi LED TV 4S 43" to inteligentny telewizor 4K wyświetlający obraz w maksymalnej rozdzielczości 3840 × 2160 px. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 60 Hz, a na pokładzie znajdziemy też 2 głośniki stereo o mocy 8 W z funkcją bass-reflect. Omawiany model wyposażono w procesor ARM Cortex A53 (4 rdzenie, 64-bit), układ graficzny Mali 470 MP3, 2 GB RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Do dyspozycji test też dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz i Bluetooth 4.2.Nie zabrakło niezbędnych złącz (HDMI x 3, Ethernet, USB x 3, wejście AV, wejście optyczne i słuchawkowe). Dzięki systemowi Android TV dostępne jest sterowanie głosowe oraz streamowanie treści ze smartfonu na ekran telewizora (Google Chromecast). Warto też wspomnieć o wsparciu dla Dolby + DTS.43-calowy telewizor Xiaomi Mi LED TV 4S dostępny jest w cenie, a promocja trwa do 15 kwietnia.Sprzęt możecie kupić w jednym ze sklepów: Neonet Media Expert , mi-home.pl i mi-store.pl.Źródło: Xiaomi