Nokia zaprezentowała aż sześć nowych smartfonów. Jestem nieco zawiedziony

Opinie na ich temat będą podzielone.

Seria X - Nokia X20 i Nokia X10

Wielu z Was być może zapomniało już o smartfonach marki Nokia, ale nie znaczy to wcale, że Nokia zapomniała o konsumentach. HMD Global zaprezentowało dziś w Europie aż sześć nowych smartfonów Nokia oraz swoje bezprzewodowe słuchawki. Nowości wchodzą w skład serii X, G i C. Do każdej z nich na start dołączyły po dwa modele urządzeń. Przyjrzyjmy się im bliżej.Seria X to najwyższa z nowych serii smartfonów marki Nokia. Co ciekawe, o wydajność obu zaprezentowanych dziś telefonów dbają procesory Qualcomm Snapdragon 480 5G, czyli jedne z najtańszych układów z 5G, przeznaczone raczej do niedrogich urządzeń. To pokazuje, ze Nokia chce zaoferować konsumentom coś ponad wysoką moc obliczeniową.