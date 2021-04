Alienware prezentuje pierwszy taki laptop od 14 lat

Rewolucja.

Takich laptopów jak Aurora mALX już nie ma

Poznajcie Alienware m15 Ryzen Edition R5

Piekło zamarza, a producenci laptopów coraz chętniej stawiają w swoich konstrukcjach na układy marki AMD, rezygnując z dotychczas niemalże powszechnie stosowanych procesorów Intel. Jeżeli śledzicie rynek procesorów na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie powinno Was to dziwić. Oferta "czerwonych" jest coraz lepsza, a "niebiescy"... no cóż, mówiąc delikatnie: nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Swój pierwszy od 14 (!) lat notebook z procesorem AMD zaprezentowała właśnie marka Alienware.Ostatnim laptopem Alienware z układem produkcji AMD byłaz 2007 roku. Sprzęt dysponował imponującymi jak na tamte czasy podzespołami. Gracze wzdychali do CPU AMD Turion 64 ML-44, 2 GB pamięci DDR PC3200 oraz aż dwóch (!) kart graficznych NVIDIA GeForce Go 7900 GTX. To były szalone czasy... ale ich powrotu chyba mimo wszystko byśmy nie chcieli. Zobaczcie tylko, jak wysoką mocą obliczeniową cechują się coraz mniejsze i lżejsze laptopy. Aurora mALX ważyła, bagatela, 6,8 kilograma.Alienware m15 Ryzen Edition R5 to sprzęt, który niejednego zachwyci. Można go wyposażyć w 15-calową matrycę Full HD 360 Hz, QHD 240 Hz lub Full HD 165 Hz. Dwa pierwsze modele oferują ponadto technologie NVIDIA G-Sync oraz Advanced Optimus. Tak wysoka częstotliwość odświeżania obrazu może się przydać, bowiem propozycja Alienware to naprawdę wydajny komputer.