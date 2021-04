Niektórzy użytkownicy OnePlus 9 Pro zgłasza problemy z przegrzaniem smartfona

Winne oprogramowanie?

Co ciekawe, na naszym redakcyjnym egzemplarzu nie występuję żadnej z opisanych problemów. Temperatura pracy urządzenia niezależnie od warunków jest wręcz wzorowa. Po jednej z aktualizacji zauważyliśmy natomiast problem z płatnościami NFC, na szczęście zniknął on gdy tylko pojawiała się kolejna aktualizacja oprogramowania.OnePlus poinformował serwis The Verge , że jest to znany problem, a poprawka będzie dostępna za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania „w ciągu najbliższych kilku tygodni”.Źródło: androidauthority