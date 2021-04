Wszystkie nowe CPU AMD Ryzen 7000 mogą mieć zintegrowane GPU jak Intel

Intel jako jedyny z powszechnymi iGPU, ale AMD powinno go wkrótce dogonić

AMD Raphael, to też nowe standardy DDR i PCI-Express

Przez ostatnie miesiące dostępność i ceny procesorów w dużej mierze przemawiają za kupnem Intela. Oczywiście AMD ma mocniejsze najwyższe modele dla standardowej podstawki, szczególnie w aplikacjach wielowątkowych, jednak czysta wydajność i opłacalność nie muszą iść w parze. Szczególnie teraz, kiedy brakuje kart graficznych, a obecne w sklepach szybko znikające niewielkie partie mają bardzo wysoką cenę, za to kilka niższych modeli CPU (właściwie APU) AMD ze zintegrowanymi grafikami ciężko dostać.Jeśli i tak w obecnych czasach nabycie karty graficznej jest problematyczne i docelowa jednostka, to pieśń przyszłości, albo po prostu wystarczy podstawowy model do bardzo prostego grania w gry e-sportowe czy wręcz "wyświetlania pulpitu", to Intel ma niewątpliwą przewagę. Istnieją modele procesorów niebieskich bez grafiki z dopiskiem "F", ale to raczej efekt uboczny procesu niż docelowo produkowane sztuki. Standardowo Intel zapewnia wbudowane GPU w zasadzie we wszystkich procesorach stacjonarnych i mobilnych dla typowych konsumentów (nie liczymy podstawki HEDT czy serwerowych produktów).Wybierając AMD, w większości przypadków jesteśmy skazani na konieczność doposażenia się w jakąkolwiek dodatkową grafikę, nawet jeśli miałby by to być podstawowy model pokroju GT 1030 czy nawet GT 710. Koszt wzrasta jeszcze bardziej. Ale jeśli plotki okażą się prawdziwe, to Intel nie będzie już miał tego asa w rękawie i procesory AMD Ryzen 7000 także będą powszechnie wyposażane w zintegrowane GPU.Jeden z użytkowników Twittera o nicku Olrak opublikował infografikę obrazującą różne generacje Ryzenów. iGPU bazujące na RDNA2 miałyby pojawić się w serii procesorów o nazwie kodowej Raphael. Do tego przyszłe Ryzeny powinny już wspierać DDR5, a nawet PCI-Express 5.0. Byłyby też układami wykonanymi w procesie technologicznym 5 nm i korzystającymi z nowej podstawki AM5. Taki obrót spraw wydaje się wyjątkowo korzystny na klientów oczekujących podstawowej grafiki, choć też tych wymagających większej mocy, ale chcących przeczekać kiepski okres na rynku kart graficznych na zintegrowanym układzie. Oczywiście to tylko nieoficjalne informacje, AMD niczego nie skomentowało.Źródło: guru3d / Olrak @ Twitter / Foto: AMD