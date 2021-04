Sonos i IKEA rozwijają nowe głośniki. Spodobają Wam się

Dwa produkty.





IKEA przygotowuje nowe głośniki wraz z Sonos





Sonos w ostatnich miesiącach zaprezentował dwa nowe głośniki – Roam oraz Arc. Nie przeszkodziło to jednak firmie w żaden sposób, aby w tle współpracować z IKEA nad stworzeniem zupełnie nowych produktów. Na swoim koncie w serwisie Instagram, szwedzka marka zaczęła tajemniczo promować swoje nowe urządzenia z serii Symfonisk. Mniej więcej w tym samym czasie amerykańska Federalna Komisja Łączności otrzymała dwa nowe dokumenty od Sonos, wskazujące na potencjalną współpracę z IKEA.Według informacji opublikowanych przez serwis The Verge, nowe produkty stworzone przy współpracy IKEA i Sonos mają obejmować między innymi nową lampę stołową Symfonisk. Będzie ona służyć również jako klasyczne źródło światła. Cała konstrukcja ma kosztować mniej więcej tyle, ile obecnie dostępna generacja – około 799 złotych.W przypadku drugiego z produktów robi się już jednak znacznie bardziej ciekawie. Bardzo prawdopodobne, że drugim z produktów opracowywanych przez obie marki będzie głośnik ukryty za obrazem lub swoistym innym, „dziełem sztuki” przeznaczonym do domu. The Verge zdradza, iż w tym przypadku może chodzić o wydrukowaną grafikę lub konstrukcję, która będzie kompatybilna z istniejącymi w IKEA ramkami. Nie wiadomo niestety, ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie.IKEA i Sonos nie zdradziły więcej informacji na temat tego, kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery swoich nowych głośników – ale IKEA jawnie potwierdziła, że nad nimi pracuje. W wywiadzie dla serwisu Pocket-Lint, rzecznik firmy Sonos także przekazał, iż współpraca amerykańskiej marki ze Szwedami idzie bardzo dobrze i przedsiębiorstwo nie ma zamiaru z niej rezygnować.Sprzęty z serii Symfonisk stały się bardzo popularne – głównie ze względu na łatwą możliwość integracji z istniejącymi meblami i innymi dodatkami pochodzącymi z IKEA. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na premierę nowej wersji.Źródło: TheVerge / fot. IKEA