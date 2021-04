Huawei MateBook D 16 - uniwersalny laptop dla całej rodziny

Wydajny notebook z dużym ekranem.

Wygodne przesyłanie danych i niezawodna łączność

Huawei Wi-Fi Mesh (3-pak) / foto. instalki.pl

Praca na wielu otwartych aplikacjach biurowych lub szkolnych, montowanie filmów, edycja zdjęć, oglądanie filmów przy jednoczesnym prowadzeniu konwersacji z wieloma osobami - procesor nie dostanie od tego nawet lekkiej zadyszki, zachowując przy tym kulturę pracy. W efektywnym działaniu i sprawnym uruchamianiu programów i systemu procesor wspierany jest tak przez 16 GB pamięci RAM (2 x 8 GB), jak i bardzo szybki dysk SSD NVMe. Ciche działanie notebooka gwarantuje przy tym skuteczny układ chłodzenia.foto. instalki.plNa szczególną uwagę zasługuje technologia, umożliwiająca błyskawiczne przesyłanie i synchronizowanie danych pomiędzy urządzeniami Huawei, bez potrzeby wykorzystania kabli i sieci Wi-Fi. Potrzebujesz przesłać ważną prezentację z laptopa na smartfon? A może zadanie domowe ze smartfonu na laptop? Wystarczy przyłożyć smartfon do touchpada, pod którym umieszczono tag NFC i voila! Pomiędzy urządzeniami prześlesz dowolny plik i zapiszesz go w pamięci drugiego urządzenia.Jak przystało na dobrej klasy laptopa, nie zabrakło wsparcia dla nowoczesnego standardu Wi-Fi 6, którego wciąż na próżno szukać w wielu komputerach konkurencji. Nowy standard lepiej optymalizuje zużycie energii, zapewnia niższe opóźnienia oraz po prostu usprawnia wydajność połączenia bezprzewodowego. Co więcej, jest on wstecznie kompatybilny z najpopularniejszym obecnie standardem Wi-Fi 5, w którym działa testowany ostatnio przez nas zestaw Huawei Wi-Fi Mesh (3-pak) . Stanowi on namacalny dowód na to, że wysokiej klasy routery obsługujące tę technologię da się już kupić w rozsądnej cenie.3-pasmowy system mesh Wi-Fi klasy AC2200 obsługuje jedno pasmo 2,4 GHz i dwa oddzielne pasma 5 GHz, zapewniając naprawdę świetną przepustowość. Co ważne, pasmo 5 GHz automatycznie przełącza się na 2,4 GHz z dala od routera i jest używane jako dedykowane połączenie typu backhaul. W ten sposób HUAWEI WiFi Mesh tworzy szybką i stabilną sieć Wi-Fi nawet w dużym domu.Tutaj również zaimplementowano technologię Huawei Share, co sprawia, że połączenie nowego urządzenia z routerem jest banalnie proste. Wystarczy przyłożyć telefon z systemem Android i włączonym NFC do jednego z routerów.Huawei w swoim laptopie po raz kolejny podkreślił troskę o prywatność użytkownika, stawiając na kamerkę, pozwalającą zapomnieć o nieestetycznych taśmach naklejanych na obiektywy. Moduł z kamerą umożliwiającą prowadzenie wideorozmów został ukryty pod klawiszem F7. Po zakończeniu wideokonferencji na Teams lub Zoom można go po prostu zamknąć. Takie to proste!Pozostając przy kwestiach związanych z bezpieczeństwem nie sposób nie wspomnieć o obecności czytnika linii papilarnych, wkomponowanego elegancko w przycisk włączający urządzenie. Dzięki niemu logowanie do systemu Windows 10 jest szybkie, wygodne i... niedostępne dla nikogo poza właścicielem laptopa.foto. instalki.plCzym byłby jednak poręczny, lekki i wydajny laptop do pracy, nauki i zabawy, gdyby nie oferował ponadprzeciętnego czasu pracy na baterii? Na szczęście i w tej kwestii Huawei MateBook D 16 nie zawiódł naszych oczekiwań. Nie chcesz brać ze sobą w podróż ładowarki? Bez obaw, bateria tego notebooka rozładuje się nawet dopiero po 8,5 godziny, co udało się potwierdzić w naszym teście.Lubisz mieć ładowarkę zawsze przy sobie? Świetnie się składa, bowiem ta dołączona do notebooka Huawei przypomina swoimi rozmiarami i niewielką masą raczej "kosteczkę" dołączaną do smartfonów. Niepozorna ładowarka za sprawą technologii szybkiego ładowania zapewni nawet 2 godziny pracy biurowej w zaledwie 15 minut po podłączeniu jej do gniazdka.foto. instalki.plNasze dotychczasowe doświadczenia płynące z obcowania z laptopem Huawei MateBook D 16 wskazują na to, że trudno Wam będzie go nie polubić. Urządzenie wywołuje pozytywne emocje już od momentu wyjęcia go z pudełka - wysoką jakością wykonania, pięknym ekranem o jasności 300 nitów oraz kompaktową budową - a potem... jest tylko lepiej. Płynne działanie, cicha praca, wygodna klawiatura i wydajna bateria utwierdzają w przeczuciu podjęcia dobrej decyzji zakupowej. Huawei MateBook D 16 to sprzęt, z którego doskonały użytek zrobi cała rodzina i na pewno warto się nim zainteresować.Laptop Huawei MateBook D 16 jest dostępny m.in. w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, gdzie można kupić go w cenie 3999 złotych Materiał powstał we współpracy z Huawei