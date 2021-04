Przerobił telewizor na Nintendo Switch z joy-conami (wideo)

Dlaczego? Bo mógł.

Porównanie rozmiaru oryginalnego Switcha z dziełem pomysłowego internauty. | Źródło: mat. własny z YouTube

Nintendo Switch z ekranem 4K

Źródło: mat. własny z YouTube

Michael Pick zbudował w pełni funkcjonalną konsolę Nintendo Switch w rozmiarze XXL. Waży blisko 30 kilogramów, wyposażona jest w ekran 4K z telewizora oraz gigantyczne joy-cony domowej roboty, oczywiście działające. Utalentowany twórca pokazał jak na urządzeniu prezentują się gry Mario Kart oraz Fortnite. Zdradzam tajemnicę: doskonale.Internauta do zrealizowania swego niezwykłego pomysłu wykorzystał technologię druku 3D, odrobinę elektroniki oraz duże ilości drewna. Wydaje Ci się, że sterowanie za pomocą przerośniętych joy-conów jest niewygodne? Pick zadbał także i o to - nic nie stoi na przeszkodzie, aby z konsolą sparować oryginalny Nintendo Switch Pro Controller.Nintendo nie skomentowało jeszcze sprawy i miejmy nadzieję, że nie poda youtubera do sądu. Japońska firma znana jest ze swojego dość osobliwego podejścia do tematu własności intelektualnej. Dość powiedzieć, że bez odpowiedniego zezwolenia na YouTube nie można prezentować zapisów rozgrywki z gier na tę konsolę...Źródło: Michael Pick @YouTube