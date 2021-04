Google będzie miało własny procesor ARM tak jak Apple. Pixel 6 z autorskim chipem

Samsung pomoże Google w projektowaniu i prokcji własnego SoC GS101 Whitechapel

Zapewne Pixel 5 i Pixel 4a with 5G, to ostatnie smartfony Google na układach firmy Qualcomm / Foto: Google

Niewiele firm związanych ze smartfonami stawia na swoje własne chipy. Większość bazuje na produktach Qualcomm, MediaTeka czy ewentualnie innych mniejszych producentów. Samsung, Apple czy Huawei mają w swoim portfolio autorskie układy ARM. Oczywiście bazują na podwalinach technologii ARM i są w mniejszym bądź większym stopniu zmodyfikowane, ale to jednak oryginalne osobne projekty.Naturalnie Google nie będzie budować własnej fabryki chipów (chociaż w obecnym czasie mógłby to być niezły biznes, jeśli gigant IT chciałby wytwarzać układy też dla innych koncernów będąc ich podwykonawcą, a Google na pewno stać na tak ogromną inwestycję), firma nie ma takich planów jak Samsung. Choć wspominany azjatycki koncern nie jest bez znaczenia. Google pracuje nad SoC GS101 Whitechapel właśnie wspólnie z Koreańczykami. Układ jest rozwijany wraz z Samsung Semiconductor zajmującym się integracją systemów wielkoskalowych (SLSI). Chipy Google będą miały pewne cechy wspólne z Samsung Exynos, w tym komponenty oprogramowania.Według zachodnich mediów, Google miałoby wprowadzić nowe urządzenia z własnymi układami SoC jeszcze w 2021 roku. Nieoficjalnie pozyskana dokumentacja potwierdza, że tegoroczny Google Pixel 6 miałby być napędzany przez GS101 Whitechapel. Oczywiście Google odmówiło komentarza w tej sprawie i nie potwierdza ani nie zaprzecza plotkom. Ciekawe, czy Google szuka tylko oszczędności w długofalowej skali uniezależniając się od Qualcomma, czy chce przede wszystkim większej ingerencji w aspekt sprzętowy swoich smartfonów i tabletów, a może nawet planuje jeszcze dłuższe wsparcie?Źródło: 9to5google / Foto: Google