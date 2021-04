Smart zamek Yale Linus i oświetlenie Philip Hue. Wspólna automatyzacja, czyli więcej wygody

Z Yale Linus Smart Lock i Philips Hue nigdy nie zapomnisz zgasić światła

Proces konfiguracji w aplikacji Yale Access / Foto: Instalki.pl

Smart alarm Yale z dodatkową sygnalizacją światłem Philips Hue

Jeśli byłoby ciemno, automatyczne podświetlenie po naciśnięciu będzie bardzo pomocne / Foto: Instalki.pl

Kilka słów o klawiaturze Yale Smart Keypad

Klawiatura Yale Smart Keypad jest niewielka, ale dobrze spełnia swoje zadanie / Foto: Instalki.pl

Mając różnego typu urządzenia smart home, możemy sterować nimi pojedynczo, ale jeszcze więcej korzyści przyniosą nam wspólne powiązania. Yale wraz z Philips Hue wprowadziło właśnie opcję wzajemnego przenikania się systemów. Działania jednego wpływają na drugi, więc finalnie różne domowe czynności będą jeszcze prostsze.Testowany przez nas jakiś czas temu(w zasadzie nakładka na wewnętrzną stronę zamka drzwi), to urządzenie, które można obsługiwać telefonem lub tabletem, ale po dokupieniu mostka WiFi też asystentem głosowym (m.in. Google) czy w pełni zdalnie. A zaraz po wyjściu lub wejściu do domu najczęściej gasimy czy zapalamy światło. Mając smart oświetlenie Philips Hue i zamek Yale Linus, można zautomatyzować ten proces. Wchodzimy w aplikacjęi w sekcji współpracy z innymi systemami wybieramy Philips Hue. Jesteśmy przenoszeni do przeglądarki, logujemy się na konto Hue i mamy kilka opcji do wyboru.Podstawowe, to włączanie światła po odblokowaniu zamka aplikacją lub klawiaturą Yale Smart Keypad oraz wyłączenie światła po zablokowaniu klawiaturą. Niestety brakuje możliwości zgaszenia światła po zamknięciu zamka aplikacją. Mając dostęp do urządzeń Yale i Philipsa, na szybko sprawdziłem działanie automatyzacji. Jest w porządku, za każdym razem żarówki reagują na sygnały z mostka Yale. Da się też ustawić konkretne punkty oświetlenia, a nie całość systemu Philips Hue w domu. Oczywiście najlepiej wtedy rozświetlić przedpokój, korytarz, przedsionek czy inne miejsce, które bezpośrednio prowadzi na zewnątrz, a nie cały dom, choć jest też taka możliwość.Jedynie czasem trzeba było poczekać kilka sekund więcej. Zapewne przyczyną jest wymiana informacji z mostkiem Yale. System Philips Hue działa w mojej sieci bez opóźnień (centralka zarządza nim bezpośrednio, nawet bez serwera producenta, no chyba, że musimy sterować zdalnie z innego miejsca przez Internet, a nie po WiFi), ale połączenie z Yale czasem łapie małego laga. Nie jest to długi czas i występuje tylko co kilka aktywacji.Drugą gałęzią współpracy Yale i systemu oświetlenie Philips Hue, jest seria smart alarmów Yale. Nie miałem z nimi styczności, więc osobiście nie testowałem tego aspektu, ale też jest kilka możliwości. Po powrocie do domu i dezaktywacji alarmu, oświetlenie Hue może przez chwilę pulsować na zielono w celu wizualnego potwierdzenia, że system jest rozbrojony. Z drugiej strony, jeśli ktoś się włamie, to przy poza standardowym wyciem syreny, będzie miał na głowie alarmujący migający czerwony kolor - podobnie jak przy wielu tradycyjnych instalacjach ostrzegawczych. To może dodatkowo odstraszyć intruza lub zaalarmować sąsiadów bądź przechodniów.Część z tych akcji można powierzyć systemowi IFTTT, z którym zarówno Yale jak i Philips Hue są zgodne (a nawet inne serie odświetlenia konkurencyjnych firm), ale bezpośrednia integracja jest po prostu wygodniejsza i dobrze działa, daje dodatkowe możliwości. Dla przypomnienia dodam, że Yale Access (aplikacja od zamka Linus) jest zgodna z Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Airbnb, IFTTT i od teraz także Philips Hue.Warto też dodać kilka słów na temat zasilanej dwoma małymi bateriami paluszkami klawiatury Yale Smart Keypad. Możemy za jej pomocą odblokowywać i blokować drzwi. Wpisujemy kod składający się z 4 lub 6 cyfr (dotkniecie guzików aktywuje podświetlenie) i potwierdzamy przyciskiem z logo Yale. Blokowanie odbywa się dwuklikiem przycisku potwierdzania. To o wiele szybsze i wygodniejsze niż sięganie po telefon, działa błyskawicznie. Dodatek wart inwestycji.Nadajemy jeden awaryjny kod uniwersalny i dodatkowe indywidualne dla każdego użytkownika (na stałe lub czasowo czy według harmonogramu). Każdy z nich może mieć zarówno możliwość odblokowania Linusa aplikacją i kodem lub samym kodem czy samą aplikacją. W drugim przypadku nie ma potrzeby instalacji programu, a Yale Access zachęca nas do wysłania wiadomości (najlepiej w formie SMS) z powiadomieniem o indywidualnym pinie. Yale Smart Keypad jest niewielki i możemy go przymocować na taśmę (dołączoną do zestawu czy własną) lub wkręty.Źródło i foto: Yale / własne