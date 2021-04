Smart przystawka Apple TV gen 6 zapewni superpłynny obraz. Współpraca z szybkimi TV

Aż 120 Hz odświeżania w Apple TV gen 6

Apple TV gen 6 jeszcze w 2021 roku?

Standardowo większość telewizorów czy monitorów komputerowych obsługuje sygnał 4K w 60 Hz. Tak jest też z najpewniej najpopularniejszą przystawką smart TV, czyli Xiaomi Mi Box S. Okazuje się, że nachodzący box Apple TV nowej już szóstej generacji będzie górował nad tym rozwiązaniem, więc zaoferuje podobne możliwości co nowoczesne konsole Microsoft Xbox Series S i X oraz Sony PlayStation 5.Nieoficjalne doniesienia na temat kolejnej edycji Apple TV słyszymy od dłuższego czasu. Zmiana generacji jest tym bardziej nieunikniona z racji długiego czasu od premiery dotychczasowo będącej w obiegu przystawki. Tym razem w kodzie aktualizacji systemu tvOS 14.5 (specjalna wersja OS dla serii urządzeń Apple TV) dostrzeżono zapisy o odświeżaniu 120 Hz. Na pierwszy rzut oka nie muszą wydawać się niczym ciekawym, w końcu to zwykłe poprawki dla Apple TV 4K. Ale nic bardziej mylnego.Apple TV 4K gen 5 korzysta wyłącznie ze złącza HDMI 2.0. Jego parametry pozwalają na dostarczanie obrazu w standardzie 4K przy 60 Hz i nie można zmienić tego nowym oprogramowaniem. Potrzeba fizycznej obecności złącza HDMI 2.1. W takim wypadku system tvOS 14.5 musi być już przystosowany do wewnętrznych testów nowej przystawki Apple TV. Czy to znaczy, że lada dzień Apple ją ogłosi i wprowadzi do sprzedaży? Niekoniecznie, ale przydało by się w końcu odświeżyć Apple TV. Edycja gen 5 miała swoją premierę w 2017 roku, a to naprawdę długa przerwa patrząc po kolejnych premierach poprzednich Apple TV.Według innych doniesień, przystawka smart TV firmy z logiem nadgryzionego jabłka miałaby być wyposażona w chip ARM Apple A12 i raczej nie otrzyma nowego wzoru pilota. Za to możliwe, że część (przynajmniej zachodnich) platform telewizji kablowej będzie mogło być zaopatrzonych we wspólny pilot do dekodera - jednocześnie zgodny z Apple TV gen 6. Sprzęt najpewniej pojawi się w sklepach jeszcze w 2021 roku, ale wciąż Apple oficjalnie nic nie potwierdziło.Źródło: 9to5mac / Foto tytułowe: Apple