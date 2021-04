Lubiany odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 w kozackiej promocji

Sprzątanie może być przyjemne.

Nieporęczne, ciężkie odkurzacze przewodowe powoli odchodzą w niepamięć. Coraz większa liczba Polaków zaczyna korzystać z bezprzewodowych i lekkich odkurzaczy akumulatorowych. Nic dziwnego - ich ceny od lat nieustannie spadają, a oferta jest coraz atrakcyjniejsza. Dużym zainteresowaniem cieszą się chociażby produkty Xiaomi i wszystkich marek należących do popularnego chińskiego producenta. W najnowszej promocji w świetnej cenie można kupić model Mi Vacuum Cleaner G9 Odkurzacz Mi Vacuum Cleaner G9 ma co najmniej kilka cech, które czynią go urządzeniem godnym polecenia. Wyposażony w bezszczotkowy silnik o prędkości 100 000 obr./min. gwarantuje siłę ssania niezbędna do pozbywania się nieczystości nie tylko z podłóg, ale także dywanów z długim włosiem. Ułatwia to specjalnie zaprojektowana obrotowa szczotka w kształcie litery V (doskonale zamiata włosy i sierść zwierząt) oraz pojemnik na zabrudzenia o pojemności aż 600 ml. Opróżnisz go za pomocą jednego przycisku - higienicznie i bez kontaktu z kurzem.

Źródło: Xiaomi

Promocja na Mi Vacuum Cleaner G9

Dla alergików dobrą wiadomością jest obecność zaawansowanego, 5-warstwowego filtra, którego elementy da się myć, obniżając tym samym koszt eksploatacji urządzenia. Mi Vacuum Cleaner G9 pozytywnie zaskakuje czasem pracy na baterii, wynoszącym nawet 60 minut w trybie najniższej siły ssania, radzącym sobie dobrze chociażby z odkurzaniem podłóg. Masz do posprzątania naprawdę dużą powierzchnię? Docenisz system błyskawicznej wymiany baterii.Producent zapewnia, że zastosowana w Mi Vacuum Cleaner G9 technologia cyklonu przyczynia się do absorbowania 99,97% cząsteczek kurzu o rozmiarze nawet zaledwie 0.3 um.Po skończonym sprzątaniu odkurzacz Xiaomi da się zawiesić na ścianie za pomocą specjalnego elementu montażowego, dostępnego w zestawie. W opakowaniu z urządzeniem jest z resztą cały arsenał niezbędnych elementów - końcówek, przedłużek i szczotek, pozwalających sprzątać jeszcze skuteczniej. Główna szczotka została wyposażona w duże kółka, płynnie poruszające się po wszelakich powierzchniach, w tym dywanach.Promocyjna cena Mi Vacuum Cleaner G9 wynosi jedyne 745 złotych i da się ją dodatkowo obniżyćo ok. 32 złote do poziomuCo więcej, wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup tego praktycznego urządzenia Xiaomi, otrzymają za darmo elektryczną szczoteczkę do zębów marki Oclean. To nie koniec niespodzianek, bowiem:10 losowo wybranych kupujących otrzyma swoje zamówienia bezpłatniePierwszych 50 nabywców otrzyma za darmo wideorejestrator samochodowy DDPAI mini350 losowo wybranych kupujących dostanie bezpłatnie wideorejestrator DDPAI N3Promocja ruszyła już teraz i potrwa do 9 kwietnia, do godziny 8:00 rano czasu polskiego. Jeśli zdecydujesz się na zakup, trzymamy kciuki za gratisy. :)Źródło: mat. własny