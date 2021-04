Czy jesteśmy już na dobre uzależnieni od smartfonów?

Odpowiedź jest jasna.





fot. Quin Stevenson - Unsplash

fot. Lux Interaction - Unsplash

W ciągu ostatnich lat wykorzystanie i popularność smartfonów wręcz szybowały w górę. Teraz jestem przekonany, że bez tego gadżetu w kieszeni po prostu nie da się żyć. Pytania związane ze zdrowiem w kontekście korzystania z urządzeń mobilnych pojawiają się często. Najnowszy raport związany z badaniem uzależnienia od smartfonów może nie wyglądać zbyt optymistycznie. Pokazuje on bowiem, ze faktycznie jako społeczność mamy problem.I to problem, który w najbliższych latach będzie tylko i wyłącznie narastał.Wykorzystanie smartfonów wiąże się bezpośrednio ze złym i zaburzonym snem, a badania pokazują, ze uzależnienie od urządzenia mobilnego może także wpływać na zmęczenie w ciągu dnia. Raport opublikowany przez Frontiers in Psychiatry pokazuje, że sytuacja nie wygląda zbyt dobrze.Młodzi dorośli w wieku od 18 do 30 lat zostali poproszeni o wypełnienie specjalnej ankiety. Ankieta obejmowała zweryfikowaną pytaniami skalę uzależnienia od smartfonów oraz dostosowaną ocenę snu opartą na metodzie PSQI. Skala uzależnienia od smartfonów daje wynik w przedziale od 10 do 60, przy czym wyższe wartości wskazują na wyższą skłonność do uzależnienia. Jeśli chodzi o sam sen, wynik poniżej 5 we wspomnianej metodzie PSQI oznacza dobry sen.Badanie pokazało, że 61 proc. dorosłych miało słaby sen, a 39 proc. było uzależnionych od smartfonów. Ponad 53 proc. uczestników korzystało ze smartfonów dłużej niż 5 godzin dziennie. Osoby uzależnione od smartfonów ryzykowały gorszy sen, a codzienne używanie urządzenia mobilnego przez 2 godziny lub krócej znacznie ukróciło ten proceder. Naukowcy twierdzą, że zachęcanie młodych dorosłych do odłożenia smartfona wieczorem może zmniejszyć ryzyko uzależnienia i poprawić jakość snu.Samo badanie nie jest jednak jedyną i słuszną wyrocznią. Odpowiedzi w ankiecie nie były obiektywne, a subiektywne. Nikt nie sprawdził także dokładnego stanu zdrowia ankietowanych – niektórzy z nich mogli po prostu cierpieć na bezsenność.Sytuacja pokazuje jednak, że z miesiąca na miesiąc spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami smartfonów. Pandemia tylko i wyłącznie przyspieszyła i powiększyła ten trend. Naukowcy będą chcieli badać dalej mechanizmy uzależniania się od urządzeń mobilnych oraz najważniejsze czynniki prowadzące do tej sytuacji.Już teraz największe marki technologiczne badają pomysły oraz koncepty, które w przyszłości będą w stanie zastąpić smartfona i totalnie zintegrować się z naszym życiem. Pierwszą generacją tego typu urządzeń miałyby być okulary do rozszerzonej rzeczywistości, a później… kto wie. Elon Musk od dawna mówi o swojej firmie Neuralink oraz wszczepianiu specjalnych czipów do mózgu , które pozwolą na symbiozę człowieka z komputerem.Póki co to oczywiście science-fiction, ale nie oznacza to, że rozwój w opisywanym przeze mnie kierunku nie postępuje.Smartfon może dzisiaj służyć do wszystkiego. Kontaktów, rozrywki, pracy, wykonywania niezbędnych czynności. I od tego się nie uwolnimy.Źródło: Frontiersin / fot. Nicholas Santoianni - Unsplash