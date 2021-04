GeForce GTX 1080 Ti powraca? Kolejna starsza grafika Nvidii znów w produkcji

Czyżby Nvidia znów dostarczała układy GP102 dla GeForce GTX 1080 Ti?

Stara architektura, ale wciąż niezła wydajność Nvidia GeForce 1080 Ti

Przez niedobory podaży kart graficznych i wysokie ceny końcowe, producenci zaczęli ponownie wprowadzać na rynek stare grafiki, które oficjalnie zakończyły swój cykl. Wznowiono produkcję GTX 1050, GTX 1650 i RTX 2060. Kolejnym na tej liście produktem może być flagowy przedstawiciel serii Pascal, która ma na karku już dobrych kilka lat.To jeszcze nie oficjalne informacje, ale wiele wskazuje na to, że będziemy świadkami powrotu GTX 1080 Ti. Wszystko zaczęło się od wymiany gwarancyjnej i to więcej niż jednego przypadku. Zagraniczni konsumenci otrzymali zupełnie nowe egzemplarze GeForce GTX 1080 Ti, ale ku ich wielkiemu zdziwieniu po analizie numerów seryjnych, okazały się mieć daty produkcji z 2021 roku. Chodziło konkretnie o modele firmy EVGA. Kwestia jest o tyle dziwna, że produkcja starych układów na potrzeby realizacji roszczeń gwarancyjnych nie jest czymś normalnym po tak wielu latach po debiucie i oficjalnym zakończeniu sprzedaży danych kart graficznych.EVGA oferuje nawet 3 lata gwarancji, a nie typowe 2, ale to i tak zbyt krótki okres, aby tłumaczyć ten przypadek. Nowe egzemplarze GTX 1080 Ti EVGA nie oznaczają jeszcze całościowego powrotu tego modelu na rynek, ale potwierdzają, że przynajmniej EVGA wznowiła ich produkcję. Kwestia, która pozostaje otwarta, to skąd firma miałaby partie chipów Pascal GP102. Oczywiście mogła mieć jakieś zapasy magazynowe, ale zapewne zużyła je już dawno temu. Niewykluczone, że pochodzą ze świeżych dostaw. Inną przemawiającą za tym poszlaką jest to, że przecież wprowadzono specjalną, nie tylko przerobione modele z serii GTX 1600 / RTX 2000.Bez twardych dowodów nie możemy w pełni potwierdzić globalnego wznowienia produkcji GeForce GTX 1080 Ti, ale to dość prawdopodobna możliwość. Mimo kilku kolejnych następców, karta ma na tyle dużą wydajność i zapas 11 GB pamięci GDDR5X, że ciągle oferuje niezłe osiągi jak na potrzeby dzisiejszych graczy, więc pod tym kątem powrót miałby sens. Zdecydowanie wystarczy do odpalenia wszystkich nowych gier i to wcale nie w niskich detalach. Nie może się równać z topowymi GPU serii RTX 3000 (po pewnych poszukiwaniach informacji w sieci mogę spekulować, że zależnie od gry ma podobną wydajność do RTX 3060 lub RTX 3060 Ti), ale i tak mocno prześciga wznowionego GeForce GTX 1050. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest to, w jakiej realnej cenie moglibyśmy ją nabyć.Źródło: wccftech / Foto: EVGA