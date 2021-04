Szukasz zegarka z WearOS? OPPO Watch przeceniony o 400 zł

Dobra okazja na zakup inteligentnego zegarka.

Ostatnia aktualizacja oprogramowania WearOS by Google sprawiły, że smartwatche stały się jeszcze bardziej wszechstronne, oferując m.in. zwiększony czas pracy w trybie inteligentnym czy możliwość sterowania aparatem w telefonie z poziomu zegarka. Przez dwa tygodnie (od 5. do 17. kwietnia) ich ceny zostaną obniżone do poziomu 699 zł dla wersji 41 mm i 899 zł dla wersji 46 mm. Zegarki znajdziecie m. in. w oficjalnym sklepie marki na Allegro:W tym czasie, w niższej o 100 zł cenie, od regularnej, dostępny jest model smartfona OPPO A52.Skoro już mowa o serii OPPO A, w niższych cenach lub specjalnych ofertach znajdziemy także inne produkty z tej linii. Do 10 kwietnia, smartfon A72 dostępny będzie w cenie, czyli o 100 zł taniej. Natomiast przy zakupie smartfonówwyposażonych w pojemną baterię 5000 mAh oraz wyświetlacz 90 Hz (w wersjach 4 GB + 64 GB i 4 GB + 128 GB), klienci otrzymają bezprzewodowe słuchawki typuz certyfikatem IP55 i możliwością słuchania muzyki nawet przez 20 godzin.Nieco dłużej potrwają promocje na smartfony z serii Reno4 charakteryzujące się wyświetlaczami AMOLED czy funkcjami szybkiego ładowania. Modeloraz Reno4 Lite odpowiednio dostępne będą w cenach(czyli –300 zł) oraz(czyli –200 zł).Oferty dostępne są we wszystkich sklepach internetowych partnerskich sieci retail OPPO oraz w wybranych stacjonarnych punktach sprzedaży.Źródło: OPPO