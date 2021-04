Mi Band 5 vs Mi Band 6 - czy warto dopłacić do nowego modelu?

Porównanie specyfikacji.

Mi Smart Band 6 i Mi Smart Band 5

Czujnik SpO2 i nowe aktywności

Mi Smart Band 6 wyposażono w czujnik nasycenia krwi tlenem (SpO2)

Obie opaski Xiaomi posiadają wygodne magnetyczne złącze ładowania

Porównanie parametrów obu opasek

Podsumowanie: warto czy nie...

Pozwala wyświetlać większą ilość informacji oraz charakteryzuje się przekątną 1,56 cala, zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 PPI i rozdzielczością 152x486 pikseli. Co więcej, Xiaomi przygotowało 60 nowych motywów graficznych, które zastosujemy jako tarcze w naszym urządzeniu.Kolejną, wartą uwagi nowością w Mi Smart Band 6 jest obecność czujnika nasycenia krwi tlenem (SpO2) pełniącego funkcję tzw. pulsoksymetru.Tegoroczna opaska umożliwia śledzenie niespełna 3-krotnie większej ilości ćwiczeń niżeli jej poprzedniczka, a także oferuje tryb automatycznego rozpoznawania 6 typowych aktywności fizycznych (np. spacer, bieganie czy jazda na rowerze).Warto też spojrzeć bezpośrednio na porównanie parametrów, oto one.Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Naszym zdaniem, jeśli posiadasz zeszłoroczną generację opaski Xiaomi nie warto za wszelką cenę przesiadać się na nowe urządzenie. Jeśli natomiast stoisz przed wyborem swojej pierwszej opaski i zdecydowałeś się na opaskę tego właśnie chińskiego producenta sięgnij po Mi Smart Band 6. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach.Opaska nie trafiała jeszcze do Europy, ale chińscy sprzedawcy nie próżnują. Na AliExpress można kupić za $46.91 czyli ok. 180 zł . Warto pamiętać, że jest to wersja CN, ale z pewnością wkrótce pojawi się stosowna aktualizacja dodająca wsparcie dla języka polskiego.Źródło: wł.