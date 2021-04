Stało się. LG oficjalnie kończy ze smartfonami

Co dalej?





Plotki pojawiały się od dawna





fot. LG

Co z obecnymi urządzeniami?





fot. LG

Apple i Samsung będą rosły w siłę





Plotki okazały się prawdą. LG oficjalnie potiwerdziło, iż nie będzie dalej rozwijać swojego działu mobilnego oraz tym samym nie zobaczymy już kolejnych urządzeń mobilnych ze stajni tego producenta.Co stanie się z obecnie działającymi smartfonami oraz jaki plan ma LG na najbliższą przyszłość?Plotki na temat rezygnacji ze smartfonów przez LG pojawiały się co najmniej od kilku miesięcy - w pewnym momencie koreańska firma musiała je nawet dementować za sprawą swojego biura prasowego. Okazuje się jednak, że jak zwykle w plotkach było małe ziarenko prawdy, które z czasem urosło do naprawdę sporych rozmiarów.Trzeba przyznać to otwarcie: LG w ostatnich latach nie radziło sobie zbyt dobrze na rynku urządzeń mobilnych. Firma miała całkiem niezłe pomysły, ale nie znajdowały one tak szerokiego grona odbiorców, jak chcieliby tego Koreańczycy. Tym samym dział mobilny marki ciągle przynosił straty i nie pomogły temu sprzęty z podwójnym ekranem czy też inne, na pozór innowacyjne pomysły mające na celu skusić nowych klientów do wydania pieniędzy.LG przyznało otwarcie, iż rezygnuje ze swojego działu smartfonów i będzie chciało się skupić na innych, rozwijających się obszarach, takich jak inteligentne sprzęty, robotyka, inteligentne domy, sztuczna inteligencja, a także platformy i usługi w segmencie business to business.Istniejące urządzenia pozostaną w sprzedaży, a firma LG twierdzi, iż będzie nadal wspierać swoje produkty “przez okres zależny od danego regionu” - czyli tak naprawdę, realnie patrząc, nie wiemy nic. Ani kto będzie wspierany, ani które smartfony (i przez jaki czas) będą jeszcze otrzymywały aktualizacje.LG nie wspomniało niczego o zwolnieniu swoich pracowników, a sama marka spodziewa się zamknąć dział mobilny maksymalnie do końca lipca 2021 roku. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku marka informowała, iż chciałaby, aby w 2021 roku dział smartfonów w końcu stał się rentowny.No cóż, tak raczej się nie stanie.LG dołącza do długiej listy znanych producentów urządzeń mobilnych, którzy na przestrzeni lat zrezygnowali ze swoich smartfonów. To oznacza, że duopol w postaci Apple i Samsunga, z przebijającym się Xiaomi w tle będzie dalej rósł w siłę. Już teraz niektórzy analitycy zwracają uwagę, iż koreańska i amerykańska firma posiadają zbyt wiele udziałów w rynku i przydałby się nam oddech “świeżym powietrzem” w kontekście innych, niezależnych marek.Patrząc na LG nie trudno znaleźć analogię do sytuacji, które miały miejsce także w przypadku BlackBerry czy HTC - co prawda BlackBerry powróci na rynek, jednak HTC pomimo swoich wysiłków praktycznie z niego zniknęło. Na powierzchni utrzymują się jeszcze takie marki, jak Nokia (zarządzana przez HMD), Motorola (pod skrzydłem Lenovo), Google (to akurat nisza) i Sony. Nie widać jednak żadnych, długoterminowych perspektyw, które miałyby pozwolić tym firmom na konkurowanie z wymienionymi wyżej, ogromnymi graczami.No cóż, szkoda.Źródło: TheVerge / fot. instalki.pl