Jak dobrze wydać 10 zł? Sprawdź 15 przydatnych gadżetów z AliExpress

Ciekawe i tanie gadżety z Chin.

Poręczny i niewielki brelok w kształcie jajka, który może przydać się do samoobrony w awaryjnej sytuacji. Według sprzedawcy, gadżet emituje alarm o głośności 100dB, co z pewnością przyciągnie uwagę.

3. Kabel USB z włącznikiem/wyłącznikiem

Ciekawy dodatek do samochodu. Zegark pokazuje nie tylko godzinę, ale i temperaturę. Co ważne, można go zamontować na kratce wentylacyjnej.