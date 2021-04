Huawei Band 6 zaprezentowany. Mamy dla Was niespodziankę

Alternatywa dla Xiaomi Mi Band 6.

Źródło: Huawei

Źródło: Huawei

Nowa opaska sportowa Huawei oprócz zliczania kroków potrafi też monitorować fazy snu i udzielać na ten temat wielu użytecznych wskazówek. Nie zabrakło pomiaru tętna z nadgarstka, czy też saturacji krwi, czyli stopnia wysycenia jej tlenem oraz śledzenia cyklu miesiączkowego. Jak przystało na opaskę sportową, sprzęt śledzi 96 zróżnicowanych aktywności sportowych. Nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, aby wejść z nią do wody - obudowa spełnia klasę wodoszczelności 5 ATM.Wszystkie dane z ważącej zaledwie 18 gramów opaski przesyłane są i analizowane w aplikacji Huawei Zdrowie. Potrzebny będzie do tego smartfon z systemem Android 6.0 lub nowszym albo iOS 9.0 lub nowszym. Dodatkowo, posiadacze smartfonów Huawei z EMUI 8.1 lub nowszym będą mogli sterować opaską migawkę aparatu. Każdy może z poziomu opaski sterować muzyką.Opaskę o wymiarach 43 x 25 x 10,99 mm ładuje się za pomocą dołączonej w zestawie magnetycznej stacji.Huawei Band 6 trafiła do sprzedaży w Malezji w cenie 219 Ringgitów (ok. 207 złotych) w trzech kolorach: różowym (Amber Sunrise), zielonym (Forest Green) i czarnym (Graphite Black). Polska cena nie jest jeszcze znana.Źródło: Huawei