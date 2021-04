Laptopy i akcesoria PC w wybornych cenach na AliExpress

Komputery, tablety i akcesoria.



Wciąż możecie skorzystać z urodzinowych zniżek na AliExpress. Przeceniono produkty z praktycznie z wszystkich kategorii, a korzystając z dodatkowych zniżek sprzedawców i kuponów można liczyć na naprawdę atrakcyjne ceny.



Tym razem postanowiliśmy zaprezentować sprzęt komputerowy na każdą kieszeń, od laptopów, przez klawiatury, dyski czy tablety.



Warto też pamiętać, że z okazji do 03.04 08:59, a ich listę znajdziecie poniżej:



Warto pamiętać, że produkty przedstawione w tym artykule zazwyczaj posiadają opcję dostawy z magazynów w Europie. Co ważniejsze, duża część z nich posiada opcję wysyłki z magazynu w Polsce, co znacząco skraca czas oczekiwania na dostawę.



1. CHUWI GemiBook Pro 14

Zakup laptopa na AliExpress wcale nie jest głupim pomysłem, o ile wiadomo czego szukać. Istnieje kilka powszechnie polecanych modeli urządzeń, a jednym z nich jest CHUWI GemiBook Pro 14, którego kupić możecie w cenie zaledwie 1649 złotych i to przed zastosowaniem kuponów. Warto? Pewnie. To urządzenie z 14-calowym ekranem o rozdzielczości 2160x1440. O jego wydajność dba układ Intel Celeron J4125, który czyni go notebookiem do podstawowych zadań multimedialnych.



Ładny wygląd, niska masa, sensowny czas pracy na baterii - to jego główne atuty. Sprzęt wysyłany jest bezpłatnie z Polski i trafi w Twoje ręce w przeciągu 3 dni.



Komputer CHUWI GemiBook Pro 14 kupicie ze zniżką



2. CHUWI GemiBook 13

Da się taniej? No pewnie, a jeśli szukasz laptopa ultramobilnego, to matryca o rozmiarze 13" może być propozycją dla Ciebie. CHUWI GemiBook 13 kosztuje przed zastosowaniem kuponów 1454 złote i jest wysyłany z magazynu w Polsce. Oznacza to błyskawiczną dostawę i brak dodatkowych opłat. Za te pieniądze otrzymasz laptopa z ekranem IPS 2K, 12 GB RAM i procesorem Intel Celeron J4115. Swoje dane przechowasz na dysku SSD o pojemności 256 GB. Waga urządzenia wynosi mniej niż 1,5 kg. Podświetlana klawiatura? Jest. Bluetooth? Również. To naprawdę ciekawy laptop do nauki i pracy zdalnej.







Lekki i poręczny laptop CHUWI GemiBook 13



3. Xiaomi Mi AIoT Router AX3600

Dobrej klasy router może diametralnie poprawić jakość połączenia internetowego w obrębie sieci domowej. Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 kupisz na trwającej właśnie na AliExpress wyprzedaży o ok. 200 złotych taniej niż w polskich sklepach.



To sprzęt obsługujący najnowszy standard Wi-Fi 6 i będący w stanie obsłużyć jednocześnie nawet 248 urządzeń (!). Wykorzystano w nim 6-kanałowy wzmacniacz sygnału, dedykowaną antenę dla urządzeń AIoT oraz postawiono na bezpieczne szyfrowanie WPA3. Porządny zasięg i stabilne działanie wymieniane są pośród głównych zalet tego routera Xiaomi.



Xiaomi Mi AIoT Router AX3600



4. Xp-pen Artist 12

Osoby zajmujące się grafiką nie obejdą się w dzisiejszych czasach bez tabletu graficznego, pozwalającego zamieniać szybko ich dzieła w postać cyfrową. Xp-pen Artist 12 to urządzenie wyposażone w 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, który rozpoznaje aż 8192 poziomy nacisku, przy raportowaniu na poziomie 220 rps. Współpracuje przy tym z systemami Windows 7, 8 i 10 oraz macOS 10.8 i nowszymi, oferując kompatybilność z programami z pakietu Adobe. Przy wyświetlaczu znalazło się miejsce na 6 fizycznych klawiszy skrótów.







Cena Xp-pen Artist 12 ze zniżką sprzedawcy



5. CHUWI HiPad X 10.1

Tablet z klawiaturą w rozsądnej cenie? Proszę bardzo. CHUWI HiPad X 10.1 przed obniżkami z wykorzystaniem kuponów kosztuje 859 złotych. Moc obliczeniową urządzeniu wyposażonemu w ekran IPS o przekątnej 10,1-cala i rozdzielczości 1920x1200 pikseli, dostarcza 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio MT8788, który w połączeniu z 6 GB pamięci ram LPDDR4X ma być gwarantem jgo płynnej pracy. Urządzenie zamknięte w metalowej obudowie waży zaledwie 550 gramów. W sprzedaży znajdują się zestaw z klawiaturą pełniącą funkcję etui oraz bez niej.







CHUWI HiPad X 10.1 dostępny jest



6. Klawiatura mechaniczna Zuoya X61

Każdy gracz marzy o klawiaturze mechanicznej, jednak nie każdego na nią stać. W cenie do 100 złotych da się na szczęście w najnowszej promocji wyrwać model Zuoya X61, który zostanie wysłany w ciągu 3 dni z polskiego magazynu. Do wyboru są warianty z czarnymi, niebieskimi i czerwonymi przełącznikami - każdy różniący się charakterystyką pracy.



Klawiatury wyposażone w blok numeryczny i dysponują kolorowym podświetleniem, którego kolor w niektórych dostępnych modelach da się zmienić. W tej cenie to rozsądny wybór.



Klawiatura mechaniczna Zuoya X61



7. Dysk SSD XrayDisk 2.5

Dysk SSD to jeden z najtańszych sposobów na przyspieszenie pracy komputera. Wymiana dysku talerzowego na dysk SSD w laptopie przyspiesza znacząco czas uruchomienia systemu i włączania różnych programów. W ramach najnowszej przeceny za "grosze" kupić można dyski SSD XrayDisk o pojemnościach od zaledwie 60 do 512 GB. Najdroższy kosztuje zaledwie 191 złotych przed zastosowaniem kuponów.



Sprzęt wyposażony w pamięci TLC wykorzystuje kontroler SMI 2258XT/Phison. Spodziewaj się parametrów odczytu i zapisu na poziomie odpowiednio 550 MB/s i 500 MB/s. W tej cenie to dobre wyniki.



