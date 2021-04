Ostatni moment, aby kupić słuchawki i głośniki Bluetooth w promocji na AliExpress

Jest w czym wybierać.

1. Głośnik Anker Soundcore Motion+

2. Słuchawki Anker Soundcore Life Q20

3. Słuchawki Anker Soundcore Life P2

4. Głośnik Mifa A10 +

5. Soundbar Mifa K3

6. Słuchawki QCY T12

7. Słuchawki QCY T8

8. Słuchawki Haylou MoriPods

9. Głośnik Tronsmart Force 2

10. Słuchawki Tronsmart Spunky Beat

Dzisiaj mamy dla Was przygotowaną listę 10 głośników i słuchawek TWS, które można wyrwać w atrakcyjnych cenach podczas akcji urodzinowej platformy AliExpress. Znajdziecie tu ciekawe promocje na produkty marki Tronsmart, Anker, QCY oraz innych.Z okazji 11. urodzin platformy AliExpress czeka na nas garść kuponów reklamowych, które można użyć by dodatkowo zbić cenę podanych w artykule produktów. Kody będą aktywne do 03.04 08:59, a ich listę znajdziecie poniżej:Zanim zaczniemy, pragniemy zwrócić Waszą uwagę na strony Szybka dostawa w 3-7 dni oraz Elektronika użytkowa . Można tam znaleźć jeszcze więcej ofert ciekawych ofert w atrakcyjnych cenach.Zaznaczamy, że część produktów omawianych w tym artykule posiadają opcję dostawy z magazynów w Europie. Co ważniejsze, znajdziemy tu także opcję, co znacząco skraca czas oczekiwania na dostawę.Głośnik wyposażono w baterię o pojemności, która zapewnia aż do 12 godzin słuchania muzyki. Anker Soundcore Motion+ potrafi grać naprawdę głośno, wspiera technologięoraz posiada certyfikatUrządzenie spełnia normę wodoodporności IPX7, więc można je wykorzystać np. na plaży lub przy basenie. Głośnik jest w stanie wygenerować dźwięk o mocy do 30W, co jest niezłym wynikiem jak na tak niepozorny sprzęt.Głośnikdo kupienia w AliExpress za ok. 312 zł ($79.76) Producent zadbał o certyfikat Hi-res Audio i hybrydowe ANC, które potrafi wyciszyć dźwięki otoczenia jak ruch drogowy czy silniki samolotu. Nauszniki wykonane są z pianki memory foam, dzięki czemu dopasowują się do naszych uszu.Anker Soundcore Life Q20 może się także pochwalić dość długim czasem pracy na jednym ładowaniu – do 40 godzin, co przekłada się na mniej więcej 600 przesłuchanych piosenek.Słuchawki Anker Soundcore Life Q20 do kupienia za 212,38 zł ($52.43) Słuchawki Soundcore Life P2 wyposażone są w grafenowy przetwornik, który ma zapewnić bogatszy i bardziej wyrazisty dźwięk. Jedno ładowanie słuchawek powinno zapewnić do 7 godzin pracy, a korzystanie z etui ładującego może wydłużyć ten czas do 40 godzin.Słuchawki Anker Soundcore Life P2 kupimy za ok. 158 zł ($40.31) Głośnik pochwalić sie może bardzo długim czasem pracy – do 24 godzin. Urządzenie wyposażono w moduł Bluetooth 5.0, slot na kartę microSD, pendrive USB i wejście AUX dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą nośników muzyki. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmowy po sparowaniu urządzenia ze smartfonem.dostępny w AliExpress za ok. 105 zł ($26.87) Soundbarwspierający łączność Bluetooth 5.0 z zasięgiem do 10 metrów. Posiada slot na kartę microSD (maks. 32 GB) i odtwarza muzykę w formatach MP3, WMA, WAV, APE oraz FLAC. Posiada wbudowaną baterię 2200 mAh zapewniającaw zależności od ustawień głośności. Naładowanie do pełna zajmuje 2,5 godziny.Soundbar Mifa K3 do kupienia za 100 zł ($25.37) Bezprzewodowe słuchawki QCY T12 wspierając protokółoraz kodek AAC dzięki czemu są w stanie dostarzyć dzwięk w jakości HD stereo bez zakłóceń i przerw. Korzystając z etui ładującego słuchawki mogą grać bez przerwySłuchawki kontrolujemy dotykiem. Możemy m.in. uruchamiać i zatrzymywać odtwarzanie muzyki, odbierać połączenia i uruchomić asystenta głosowego. QCY T12 możemy sparować z dedykowaną aplikacją na smartfona dzięki czemu zyskujemy dostęp do dodatkowych funkcjonalności słuchawek.Słuchawkidostępne za ok. 70 zł ($17.83) QCY T8 otrzymał głośniki 13 mm oraz oferuje wsparcie dla kodeku AAC. Jest też lekki, bo waży. Warto zaznaczyć, że znajdziemy tutaj moduł Bluetooth w wersji 5.1, który zapewnia mniejsze opóźnienia w przesyle danych (110 ms).Producent deklaruje 3,5 godziny rozmów lub 5 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Etui ładujące wyposażone w akumulator o pojemnościbędzie w stanie naładować słuchawki do 4 razy do pełna, bez konieczności podłączania do zasilania. Oczywiście mamy tutaj wsparcie dla asystentów głosowych (Siri czy Alexa).Słuchawkido kupienia w AliExpress za 69 zł ($17.60) By zapewnić jak najlepszą jakość słuchanej muzyki, producent wyposażył słuchawki w układi protokół Bleutooth 5.2 oraz kodeki, AAC oraz SBC. O jakość połączeń dbają 4 mikrofony oraz technologia redukcji hałasu CVC 8.0. Bateria zapewnia dosłuchania muzyki lub 5 godzin połączeń na jednym ładowaniu. Korzystając z etui ładującego, możemy ten czas wydłużyć do 24 godzin.kupimy za ok. 121 ($30.85) Głośnik korzysta z autorskiej technologi SoundPulse by dostarczyć dźwięk o mocy. Co ciekawe, głośniki możemy parować ze sobą. Producent podaje, że jednocześnie możemy połączyć do 100 urządzeń. Tronsmart Force 2 spełnia normę wodoodpornościprzez co przypadkowe zachlapania wodę nie są mu straszne.Urządzenie może grać, a dzięki portowi USB-C możemy je naładować do pełna w niecałe 3 godziny. Jak przystało na nowoczesny głośnik, wspiera on różnych asystentów głosowych jak Google Assistant, Siri czy Cortana.Głośnikdostępny w AliExpress za ok. 196 zł ($49.99) Słuchawki bezprzewodowe Tronsmart Spunky Beat obsłgują kodeki aptX, AAC i SBC dzięki wbudowanemu modułowi Qualcomm QCC3020, a do transmisji audio wykorzystują łączność Bluetooth 5.0.Producent podaje, że w pełni naładowane słuchawki zapewniąodtwarzania muzyki (50% głośności). Korzystając z etui ładującego (pojemność 350 mAh), ten czas można wydłużyć do 24 godzin, a 5 minut szybkiego ładowania daje do 1 godziny odtwarzania. Standardzapewnia ochronę przed potem, zachlapaniem i deszczem.W tym modelu producent zastosował dwa rozwiązania do ładowania: zintegrowany kabel USB-A lub USB-C. Warto też zauważyć, że etui posiada diody, które pokazują stan naładowania akumulatora.Słuchawkidostępne w AliExpress za 83 zł ($21.04) Na koniec przypominamy o promocji dla użytkowników AliExpress o srebrnej lub wyższej randze. Mogą oni za $2 wykupić dostęp do. Zdobywamy je wchodząc za pomocą smartfona nai skanując obecny tam kod QR.