Firma górników kupiła grafiki Nvidia CMP HX za aż 30 milionów dolarów

Cześć danych nie jest jawna, ale inwestycja Hut 8 musi robić wrażenie

Ile kosztują grafiki Nvidia CMP HX? Można to luźno oszacować

Nvidia niedawno zaczęła wprowadzać na rynek pierwsze. To modele oparte na starszej architekturze Turing (tej samej, co serie RTX 2000 i GTX 1600) pozbawione jakichkolwiek wyjść obrazu i przygotowane specjalnie dla obliczeń wydobycia kryptowalut (szczególnie Ethereum). Układy jeszcze nie zdołały dobrze zadomowić się na rynku, a już są obiektem ogromnej inwestycji. Jedna z branżowych firm kupuje od Nvidii wielką liczbę egzemplarzy za 30 milionów dolarów! To około 117 milionów złotych!Chodzi o działające od wielu lat w tej branży i będące zarazem jedną z najstarszych wydobywczych firm kryptowalutowych przedsiębiorstwo Hut 8. Od maja tego roku Nvidia ma rozpocząć realizację zamówienia. Nie podano, o jakie konkretnie modele chodzi, ale wśród rodziny CMP HX od zielonych znajdziemy takie GPU jak, CMP 40HX, CMP 50HX i CMP 90HX. Dwa pierwsze są już dostępne na rynku, a mocniejsze CMP 50HX i CMP 90HX będą wprowadzone jeszcze w tym kwartale. Jeśli do maja nie wyjdą CMP 50HX i CMP 90HX, to jasne, że transakcja będzie kupnem (przynajmniej częściowo) dwóch niższych modeli. Maj może wiązać się też z tym, że Hut 8 Mining zamówiło droższe edycje, a właśnie dopiero wtedy Nvidia będzie mogła zacząć realizację wraz z debiutem układów. Na razie tego nie wiemy, szczegóły kontraktu są niepubliczne.Nie wiemy też, ile dokładnie sztuk można kupić za 30 milionów dolarów, ale oczywiście liczby muszą robić wrażenie. Nieco dalej nawet spróbujemy to oszacować. Ta kwestia może doprowadzić do stanu, w którym inni górnicy kryptowalut nie będą mogli kupić specjalnie dla nich przygotowanych kart graficznych, bo jedna firma zgarnie bardzo duży kawałek dostaw, co oczywiście mocno wpłynie na dostępność i tym samym cenę. O ile wśród niektórych graczy można dostrzec zdenerwowanie na osoby i podmioty gospodarcze zajmujące się kryptowalutami, tak można spodziewać się podobnej reakcji u części górników skierowanej w Hut 8.Kwestia mocy rozkłada się w taki sposób, że CMP 200HX (możliwa nowa grafika górnicza na bazie profesjonalnej A100) ma wydajność wydobycia na poziomie 210 MH/s, CMP 90HX 86 MH/s, a CMP 50HX 45 MH/s. Po tym, jak Hut 8 oszacował wydajność zamówienia na 1600 GH/s i biorąc pod uwagę wspominane dane dla poszczególnych modeli, można oszacować cenę i liczbę grafik. Daje nam to około 7600 szuk CMP 200HX po 4000 dolarów od egzemplarza (około 15600 złotych), 18600 sztuk CMP 90HX po 1600 dolarów (prawie 6240 złotych) lub aż 35000 CMP 50HX po 850 dolarów za sztukę (mniej więcej 3315 złotych).Źródło i foto: Hut 8 / tomshardware