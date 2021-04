ARM ogłosił nową architekturę procesorów AMRv9. Lepsza wydajność i bezpieczeństwo

Następca ARMv8 w końcu się skrystalizował

Nowe instrukcje, wymiana NEON na SVE2 i poprawa bezpieczeństwa

Standard ARM to obecnie najczęściej wykorzystywana gałąź mikroprocesorów. Możemy znaleźć ją nie tylko w smartfonach i tabletach, ale też telewizorach, przystawkach smart TV, smartwatchach czy ogromie innych "inteligentnych" sprzętów, komputerach (choć oczywiście powszechniejsze są w nich maszyny korzystające z rodziny IBM PC - x86_64, ale dzięki Apple możemy spodziewać się wzrostów popularności ARM w tym wycinku rynku), niektórych superkomputerach, układach sterowania w samochodach i wielu innych urządzeniach… Jej twórcy właśnie zaprezentowali nową odsłonę architektury.W 2011 roku firma ARM ogłosiła wprowadzenie standardu ARMv8, który m.in. wprowadzał procesory w świat 64-bitowy, co już wiele lat wcześniej miało miejsce w przypadku komputerów typu IBM PC i ich x86_64. Po licznych aktualizacjach v8, aż do ARMv8.6-A, w końcu zdecydowano się na nowy, jeszcze bardziej odmieniony standard. Oczywiście ARMv9, to tylko rozwinięcie gałęzi ARMv8, a nie coś zupełnie nowego, jednak zmiany są tak duże, że numeracja weszła w kolejną wersję, a nie tylko podwersję.Dodatkowo uprzedzając wasze pytania zaznaczę, że możecie spotkać się i z wyższymi numerkami przy ARM. Znajdziemy chociażby rodzinę ARM11. Jednak np. architektura rdzeni ARMv8, to innego niż rodzina ARM8. W skład ARM8 wchodzi ARMv4, a dobrze znane i obecnie powszechnie używane różne rodzaje ARMv8 są częścią kilku rodzin Cortex.Według firmy, ARMv9 ma być platformą obliczeniową, z której skorzysta aż 300 miliardów chipów w kolejnej dekadzie. AArch64 będzie wciąż podstawowym zestawem instrukcji, ale zamiast NEON dostaniemy w zamian nowy skalowalny zestaw instrukcji SIMD. SVE2, który jest rozwinięciem SVE. Niestety jego pierwsza wersja mimo niewątpliwych plusów, miała znacznie uboższy zestaw instrukcji wykorzystywany przy różnych obciążeniach typu DSP, więc NEON nie był zagrożony. SVE2 (a także pierwotny SVE) wprowadza zmienny rozmiar wektorów w zakresie od 128b do 2048bArchitektura rdzeni ARMv9 kładzie nacisk także na uczenie maszynowe i obciążenia typu ML, w których będzie działać lepiej. ARMv9 ma być efektywniejszy z racji instrukcji mnożenia macierzy. Ogólnie standard wprowadzi szereg nowych instrukcji, które nie były w takiej formie dostępne na ARMv8. Firma zapewnia też, że kładzie dużo większy nacisk na bezpieczeństwo. To zapewne pokłosie ostatnich lat, kiedy głośno było o wielu lukach w procesorach firmy Intel bazujących na x86_64, ale też, choć w mniejszym stopniu, oberwało się AMD czy nawet układom ARM.Źródło i foto: ARM / anandtech