Świetne akcesoria do smartfonów już od 2 zł z wyprzedaży na AliExpress

Zestaw przydatnych przedmiotów w niskiej cenie.



Powoli dobiega końca rocznicowa wyprzedaż na AliExpress, ale jeszcze zdążycie skorzystać z promocji na akcesoria do smartfonów.



Osoby robiące zakupy na popularnym "ali" mogę teraz skorzystać z szybkiej, do 03.04 08:59, a ich listę znajdziecie poniżej:



ROCZNICANOWY - $4 zniżki przy wydanych $5 (tylko dla nowych użytkowników)

- $4 zniżki przy wydanych $5 (tylko dla nowych użytkowników) ISTROCZNICA3 - $3 / $28

- $3 / $28 PBROCZNICA7 - $7 / $63

- $7 / $63 ISTURODZINY15 - $2 / $15 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $2 / $15 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) ISTURODZINY8 - $8 / $60 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $8 / $60 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) ISTURODZINY18 - $18 / $150 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $18 / $150 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) ISTURODZINY20 - $20 / $220 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $20 / $220 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) AMAN4 - $4 / $30

- $4 / $30 AMAN7 - $7 / $50

- $7 / $50 AMAN9 - $9 / $90

- $9 / $90 AMAN10 - $11 / $110

Warto pamiętać, że produkty przedstawione w tym artykule zazwyczaj posiadają opcję dostawy z magazynów w Europie. Co ważniejsze, duża część z nich posiada opcję wysyłki z magazynu w Polsce, co znacząco skraca czas oczekiwania na dostawę.



1. Powerbank TOPK 10000 mAh

Powerbank o pojemności 10000 mAh dostępny w dwóch wersjach - 10W oraz 18W z wsparciem dla QC3.0 i PD. Wersja 10W posiada USB wyjściowy (5V 2.1A), port wejściowy micro USB (5V 2A) oraz wejściowy USB-C (5V 2.1A).







Powerbank TOPK 10000 mAh kupicie aktualnie



2. Lekki powerbank TOPK 10 000 mAh

Lekki i kompaktowy bank energii marki TOPK o pojemności 10 000 mAh. Całość ważyl zaledwie 235 gramów czyli tyle, co większy smartfon. Na pokładzie znajdziemy port USB do ładowani + 2 porty USB wyjściowe DC 5V / 2.1A max. Dodatkowo dostępne jest złącze USB-C DC 5V / 2.1A max.







Lekki powerbank TOPK 10 000 mAh



3. Kabel magnetyczny TOPK

Niedrogi kabelek w oplocie, z magnetyczną końcówką (USB-C, micro USB, Lightning - do wyboru), którą z łatwością da się wymienić na inną. Obsługuje szybkie ładowanie o natężeniu do 3A.



TOPK magnetyczny kabel USB



4. Silikonowy organizer do kabli

Masz bałagan z kablami na biurku? Uporządkuj je dzięki temu gadżetowi. Dostępny w wersji z 3, 5 lub 7 otworami.







Cena organizera ze zniżką sprzedawcy



5. ROMOSS Sense 8+ Power Bank 30000mAh

Jeżeli szukasz porządnego zapasu energii, ROMOSS Sense 8+ Power Bank 30000mAh może być strzałem w dziesiątkę. Produkt wspiera szybkie ładowanie QC PD 3.0 i może zasilić baterię iPhona 12 do pełna aż 8 razy.







ROMOSS Sense 8+ Power Bank 30000mAh dostępny jest



6. Ładowarka Baseus 65W GaN

Ładowarka GaN wyposażona w dwa porty Type-C i jeden USB. Pierwszy port Type-C jest w stanie wyciągnąć nawet 65W zaś port drugi i USB uzyskują po 30W. Świetny gadżet do ładowania smartfonów, przenośnych konsoli czy laptopów.







Najtańszą wersję ładowarki



7. Ładowarka Ugreen 65W GaN

Kolejna ładowarka, która sprawdzi się w wielu sytuacjach. Jej największą zaletą są kompakotwe wymiary i duża moc. Produkt marki Ugreen obsługuje Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0/3.0, SCP, AFC, PPS do szybkiego ładowania. Dzięki temu zasilacz MacBook Pro 13 cali może być pełny w ok. 1,8 godziny. Idealne rozwiązanie do wszystkich urządzeń.



Z kuponem stoiska ładowarkę Ugreen 65W GaN



8. Ładowarka Baseus 15W Qi

Ulepszona wersja jednej z najbardziej smukłych ładowarek bezprzewodowych na świecie. Główną zaletą nowego projektu jest ulepszona cewka MP-A2, która może przyspieszyć ładowanie nawet o 67%.



