Apple M2. Nowy procesor może rozłożyć konkurencję na łopatki

Pierwsze doniesienia.





Apple M2 – co już wiemy?





fot. Tianyi Ma - Unsplash

Apple przygotowuje się do stworzenia drugiej generacji swojego autorskiego procesora z linii „M”. Pierwszy układ odniósł niebywały sukces w kontekście wydajności oraz energooszczędności, a w przypadku modelu M2 może być tylko i wyłącznie lepiej. Najnowsze informacje wskazują na to, że amerykańska firma będzie gotowa doCo ciekawe, cała konstrukcja układu zostanie stworzona wWedług raportu DigiTimes, Apple zabezpieczyło już odpowiednie moce produkcyjne w fabrykach TSMC dla swoich nowych układów. Konstrukcje mają zostać oparte o węzły N4, a masowa produkcja w 4 nanometrach ruszy już w okolicach czwartego kwartału 2021 roku. Oznacza to, że nowe komputery Mac z procesorami Apple M2 mogą pojawić się dopiero pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. W przeszłości było słychać jednak plotki, iż Amerykanie planują także implementację układów M2 do zupełnie nowych wersji MacBooka Pro. Od tamtej pory jednak w tym temacie nastała cisza.Mniejszy i bardziej zaawansowany proces technologiczny związany z wytwarzaniem układów M2 ma pozwolić Apple na. Zmiana dostarczy użytkownikom również lepszej wydajności w kontekście pracy na jednym ładowaniu. MacBook Pro z procesorem M1 w ekstremalnych przypadkach jest w stanie działać nawet. To imponujący wynik.W przypadku komputerów stacjonarnych, projektowanie autorskich układów przez Apple ma pozwolić firmie na. Wiadomość na temat przejścia na proces 4nm pojawiła się zaraz po tym, jak Intel poinformował o rozwoju swojej technologii 7 nanometrów.W planach jest nawet więcej. Niektóre źródła twierdzą, iż Apple obecnie przygląda się możliwościom związanym zJak to się skończy?Tego jeszcze nie wiadomo.Źródło: DT / fot. Aidan Hancock - Unsplash