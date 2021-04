Koreańskie media: LG zamyka dział smartfonów

Sprawa staje się coraz gorętsza.





Koreańskie media znają już wynik sprawy





fot. instalki.pl

LG potwierdziło na początku 2021 roku iż rozważa wszystkie opcje, które są związane z dalszym rozwojem swojego segmentu smartfonów. Dział mobilny firmy przynosi straty i wygląda na to, ze ta sytuacja tak szybko się nie zmieni. Koreańskie media donoszą, iżi będzie chciało w najbliższych miesiącachCo stanie się dalej?Korea Times donosi, iż LG rzeczywiście zdecydowało się wycofać z branży smartfonów i przenieść swoich pracowników do innych działów –. LG miało w tym przypadku rozważać dwie opcje – takie, jak sprzedaż, podział sprzedaży oraz wycofanie się z biznesu. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić 5 kwietnia. W tym dniu wszyscy dowiemy się więcej na temat decyzji Koreańczyków. Informacje trafiające obecnie do sieci, to bowiem nic innego, jak plotki.To także nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym, iż LG chce faktycznie zamknąć swój dział mobilny. Przecieki na ten temat pojawiały się już wcześniej, a– co nie zdarza się często w przypadku tak ogromnych firm technologicznych.Wycofanie się LG z rynku doprowadziłoby do kolejnego wstrząsu na rynku urządzeń mobilnych oraz. Tak naprawdę w tym momencie ilość smartfonów z segmentu flagowego do wyboru przez przeciętnego konsumenta jest ograniczona. Wycofanie się LG może sprawić, że opisywana sytuacja faktycznie się pogorszy.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na to, co dokładnie zrobią oraz ogłoszą Koreańczycy. Jedno jest pewne: sytuacja nie wygląda dobrze,Więcej szczegółów dotyczących tej sytuacji poznamy już za kilka dni.Trzymajcie kciuki.Źródło: AndroidAuthority / fot. instalki.pl