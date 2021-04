Ultrabook nawet do Wiedźmin 3. XPG Xenia Xe z Intel EVO oraz i7 lub i5 11 gen

Niewielkie wymiary i solidne wykonanie XPG Xenia Xe

ADATA XPG Xenia Xe wpisuje się w projekt Intel EVO / Foto: ADATA XPG

Wysoka wydajność Intel Core 11 gen, w tym GPU Intel Iris Xe nawet do gier AAA

Zamias pozwala na otwarcie ekranu nawet o 180 stopni / Foto: ADATA XPG

Bardzo szybki nośnik SSD PCIe 4.0 i kilkanaście godzin na baterii

XPG nie oszczędzało na portach USB-A na koszt USB-C/Thunderbolt / Foto: ADATA XPG

Dopiero co widzieliśmy premierę procesorów Intel Core 11 gen na komputerach stacjonarnych, ale od kilku miesięcy jesteśmy świadkami pojawiania się kolejnych maszyn na mobilnych niskonapięciowych układach Intel Core 11 gen. Mimo tej samej numeracji, to inna rodzina, która ma o wiele więcej pozytywnych cech w porównaniu z desktopowymi wersjami. Kolejnym ultrabookiem korzystającym z tych dobrodziejstw jest XPG Xenia Xe od gamingowej submarki firmy ADATA.Sprzęt jest certyfikowany logiem Intel EVO. Łączy w sobie niewielkie wymiary i wagę oraz wysoką wydajność (nawet niezłą w grach, biorąc pod uwagę posiadanie jedynie GPU Intela) czy długi czas pracy na baterii. Laptop ADATA XPG Xenia Xe może pochwalić się grubością zaledwie 14,9 mm i wagą 1,65 kg (pozostałe wymiary, to 355 x 230 mm). Trwałość wykonania zapewnia w nim obudowa z anodyzowanego aliminium.Dotykowy i wzmocniony warstwą ochronną Corning Gorilla Class ekran IPS o rozdzielczości full HD (1920 x 1080 px) okalają cienkie ramki (matryca pokrywa 87 proc. tej części obudowy), więc nawet przy jego przekątnej 15,6 cala, urządzenie jest zgrabniejsze od typowych laptopów z ekranem o tej popularnej wielkości. W dodatku ma 100 proc. pokrycia przestrzeni barw sRGB i jasność 400 nitów. Nad matrycą znajdziemy kamerkę HD z modułem podczerwieni zgodną z funkcją Windows Hello. Dzięki temu bezpiecznie zalogujemy się do Windowsa 10 bez wpisywania hasła lub pinu, moduł rozpozna naszą twarz.XPG Xenia Xe może pochwalić się najnowszymi procesorami Intel Core i7-1165G7 (turbo do 4,7 GHz, 12 MB cache) lub Intel Core i5-1135G7 (turbo do 4,2 GHz, 8 MB cache). Oba modele mają 4 rdzenie i 8 wątków, zostały wykonane w litografii Intel 10 nm SuperFin. Mają też na pokładzie zintegrowane naprawdę wydajne jak na wbudowane rozwiązanie karty graficzne Intel Iris Xe Graphics (96 jednostek wykonawczych w i7, nieco mniej w i5 - 80 jednostek). Wraz z 8 GB lub 16 GB RAM 4266 MHz LPDDR4x, pozwala to nie tylko na pracę biurową czy pochłanianie multimediów, ale nawet granie w niektóre bardziej wymagające tytuły lub nieco mocniejsze prace obliczeniowe.Ultrabook XPG Xenia Xe spokojnie poradzi sobie z takimi tytułami sieciowymi jak Valorant, Dota 2, Apex Legends czy League of Legends, ale też zaawansowanymi graficzne grami AAA - np. Wiedźmin 3 czy GRID 2019. I to nie puste przechwałki, niedawnona tym samym modelu wspominanego Intel Core i7-1165G7, faktycznie pozwalał na komfortowe wyścigi w grach Codemasters czy płynne wcielenie się w Geralta z Rivii.Całości dopełnia szybki dyskM.2 NVMe PCI-Express 4.0 o pojemności 1 TB i łączność bezprzewodowa WiFi 6 ax z Bluetooth 5.1. Na lewej i prawej krawędzi znajdziemy takie porty, jak audio minijack, 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x Thunderbolt 4 zgodne z szybkim USB-C (pełnią także rolę portu ładowania) oraz zabezpieczenie Kensington Lock.Ciekawą właściwością laptopa XPG jest zawias z bardzo dużym wychyleniem 180 stopni pozwalający na otwarcie klapy matrycy nawet na płasko, użytkownicy ucieszą się też z podświetlenia pełnowymiarowej klawiatury. Bateria 73,41 Wh wystarczy typowo na 12 godzin pracy, a maksymalnie nawet na 16 godzin. Dołączony zasilacz 65 W USB-C pozwala na napełnienie ogniwa do 80 proc. w godzinę, a do 100 proc. w 2,5 godziny. Niestety firma ADATA nie podała ceny ani informacji o dacie prowadzenia XPG Xenia Xe na rynek. A jak już wspomniałem w ostatnim zdaniu pełną nazwę ultrabooka - czy wam też przywodzi skojarzenia niekoniecznie do czegoś z branży IT?Źródło i foto: ADATA XPG