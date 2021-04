Wielkanocna promocja Xiaomi. Redmi Note 10 Pro w zestawie z Mi Watch Lite

Szybka promocja.

Redmi Note 10 Pro w zestawie z Mi Watch Lite

Xiaomi ruszyło w Polsce z kolejną promocją, która potrwa tylko 2 dni (1 i 2 kwietnia) lub do wyczerpania zapasów. Osoby zainteresowane zakupem Redmi Note 10 Pro mogą teraz otrzymać w prezencie zegarek Mi Watch Lite.to tegoroczna odsłona popularnego smartfona ze średniej półki cenowej. Usprawnienia względem poprzedniej generacji są naprawdę istotne, a na pierwszy plan wysuwa się 6,67-calowy, 120-hercowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Warto też przypomnieć, że producent po raz pierwszy w smartfonie ze średniej półki zastosował matrycę 108MP z technologią łączenia do 9 pikseli oraz systemem Dual Native ISO. Według Xiaomi, dzięki trybowi nocnemu drugiej generacji wykorzystującemu algorytm wieloklatkowy RAW, użytkownicy mogą uchwycić wspaniałe obrazy nawet przy słabym oświetleniu.Więcej o smartfonie dowiecie się z naszego wpisu: Testujemy Redmi Note 10 Pro. Prawdziwa petarda w wykonaniu Xiaomi! (pierwsze wrażenia) korzysta z ekranu IPS o przekątnej 1,4 cala, który działa w rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Użytkownicy mogą wybrać pięć różnych wariantów kolorystycznych – zależnie od swoich osobistych preferencji. Samo urządzenie jest w stanie monitorować do 11 różnych aktywności i według producenta zapewnia nawet dziewięć dni pracy na jednym ładowaniu. O takie statystyki dba wbudowana bateria o pojemności 230 mAh.Xiaomi zdradza także, iż Mi Watch Lite jest odporny na kontakt z wodą, tym samym chwaląc się wodoszczelnością do 5ATM. Cała obudowa została wykonana z plastiku, co na pewno pomogło przyczynić się do zmniejszenia finalnej ceny jaką trzeba zapłacić za ten akcesorium.Więcej dowiecie się z naszej recenzji: Xiaomi Mi Watch Lite - recenzja taniego i dobrego smartwatcha Tylko 1 i 2 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) do każdego kupionego Redmi Note 10 Pro 6/64GB za 1299 zł można otrzymać zegarek Mi Watch Lite Black. Oferta dostępna jest w oficjalnych sklepach Xiaomi oraz w dobrych e-sklepach i u operatorów telekomunikacyjnych. Sprawdź:Źródło: Xiaomi