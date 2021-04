Premiera POCO X3 Pro na AliExpress

Wydajny smartfon w rozsądnej cenie.

Cena POCO X3 Pro z kuponemna AliExpress wygląda następująco:Poniżej możecie zbaczyć zdjęcia, jak POCO X3 Pro prezentuje się na żywo. Co ważne, smartfon dostępny jest w 3 atrakcyjnych kolorach.foto. POCOPOCO napędzany jest nowym procesorem. To ośmiordzeniowa jednostka zasilana rdzeniami Qualcomm Kryo 485 i taktowana zegarem do 2,96 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei procesor graficzny Qualcomm Adreno 640. W tej cenie nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia z tak wydajnym urządzeniem.Pozostałe parametry POCO X3 Pro wyglądają naprawdę dobrze. Na pokładzie znajdziemy baterię, szybkie ładowanie 33 W, 6/8 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB pamięci masowej, głośniki stereo, gniazdo kart microSD do 1 TB, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm,z częstotliwością próbkowania dotykowego 240 Hz.foto. GobooWygląd zewnętrzny jest zbliżony do POCO X3, jednak na froncie znajdziemy lepszą ochronę w postaci szkła Gorilla Glass 6. Smartfon waży 215 gramów i ma 9,4 mm grubości.POCO X3 Pro oferuje główny aparat 48 MP (1.6 um z łączeniem pikseli 4-w-1 Super Pixels), ultraszerokokątny obiektyw 8MP 119°, kamerę makro i czujnik głębi dopełniają całości.foto. POCOPOCO X3 Pro to smartfon, który podnosi wydajność budżetowych smartfonów na nowy poziom. Zastosowane komponenty z pewnością sprawią, że będzie on kolejnym hitem sprzedaży od Xiaomi.