Nowy laptop Hyperbook GTR - zakochasz się, ale zapewne go nie kupisz

Krok w dobrą stronę.

Hyperbook GTR - wydajny laptop dla graczy

Polska firma Hyperbook wprowadziła właśnie do swojej oferty notebooka, którego można bez cienia wątpliwości nazwać bezkompromisowym. Flagowy Hyperbook GTR wykorzystuje najnowsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080. Brzmi dobrze? To nie koniec dobrych wieści dla osób poszukujących najwyższej wydajności w mobilnym wydaniu.Hyperbook GTR to typowy przedstawiciel segmentu urządzeń DTR, czyli tzw. desktop replacement. Zastosowano w nim w zasadzie najwydajniejsze podzespoły, jakie da się zmieścić dziś w tak kompaktowej konstrukcji. Konsumenci mogą wybierać pomiędzy "podstawowym" układem Intel Core i5-10600K, wydajniejszym, 10-rdzeniowym Intel Core i9-10900K lub najnowszym, 8-rdzeniowym Intel Core i9-11900K.