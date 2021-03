Zadbaj o bezpieczeństwo. Kamery do monitoringu w promocji na AliExpress

10 polecanych modeli.

1. Kamerka YI Home 1080p

2. Kamera IP Hiseeu

3. System monitoringu Hisseu

4. Hiseeu - bezprzewodowy system CCTV

5. Zewnętrzna kamera Xiaomi YI

6. Kamera zewnętrzna Reolink RLC-810A

7. Kompleksowy system monitoringu Techage

Kamerka YI Home to tani sposób na stworzenie inteligentnego systemu monitoringu w domu, rejestrującego obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Sprzęt za sprawą czujników podczerwieni działa dobrze nawet w zupełnych ciemnościach. Dzięki opcji dwustronnej komunikacji kamerka nadaje się doskonale do monitorowania dzieci. Rodzice słyszą odgłosy z sypialni dziecka i mogą szybko na nie zareagować poprzez apkę na Androida i iOS. Urządzenie oferuje nawet funkcję... detekcji płaczu. System wykrywania ruchu przyda się osobom pragnącym chronić swe domostwo przed złodziejami.Oto kamerka IP uławiająca zdalne monitorowanie mieszkań, sklepów i innych obiektów, które powinny być chronione przed wizytą *niepożądanych* gości. Ta kamerka kopułkowa obraca się w zakresie 355 stopni w płaszczyźnie poziomej oraz 110 stopni w płaszczyźnie pionowej. Obraz na żywo odczytywać można za pomocą programu Yoosee instalowanego na smartfonie, tablecie lub komputerze. Nagrania są zgrywane na kartę pamięci i kodowane kodekiem H264. Nie zabrakło funkcji detekcji ruchu, wraz z alertami oraz podczerwieni, uruchamiającej się automatycznie, gdy w pomieszczeniu z kamerką zrobi się ciemno.Nieco bardziej wymagający konsumenci powinni zwrócić uwagę na kompleksowy system monitoringu CCTV, na który może składać od 4 do nawet 8 kamer. Hisseu w zestawie dorzuca praktycznie wszystkie elementy niezbędne do tego, aby prowadzić skuteczny monitoring na dużym obszarze. W nieco droższych zestawach znalazło się miejsce nawet na 20-metrowy kabel LAN, dysk twardy, pilot zdalnego sterowania, czy też rejestrator sieciowy IP z wbudowanym switchem. System oprócz nagrywania obrazu rejestruje także dźwięk.Tani monitoring do firmy lub domu? Proszę bardzo. Kamery wchodzące w skład tego systemu od Hisseu są w stanie pracować tak na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń i mogą monitorować wnętrza i okolice budynków z maksymalną rozdzielczością 1536p. W sprzedaży jest obecnie kilka ciekawych zestawów, w tym te z rejestratorem sieciowym IP z dodatkowym, 10,1-calowym lub 12-calowym ekranem ekranem. Łatwa instalacja, system wykrywania ruchu, podczerwień i specjalne aplikacje mobilne to tylko wybrane zalety tej propozycji.Xiaomi ma w swojej ofercie nie tylko kamery do zastosowań wewnętrznych, ale także dobrej klasy, niedrogie sprzęty do monitoringu zewnętrznego. Jedną z nich jest YI Outdoor, czyli kamerka wyposażona w obiektyw o kącie widzenia 100 stopni, mogąca działać w zakresie od -20 do nawet +60 stopni Celsjusza. Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa (IP67), funkcja alarmu dźwiękowego, wykrywanie ruchu, tryb nocny, dwustronna komunikacja audio... ten sprzęt daje naprawdę spore możliwości w zakresie nadzoru.Reolink RLC-810A to już co najmniej średnia półka monitoringu zewnętrznego. Sprzęt ten rejestruje obraz w rozdzielczości 3840x2160 pikseli, zapisując przy tym dźwięki otoczenia. Za sprawą inteligentnej technologii kamera jest w stanie odróżniać ludzi i pojazdy od innych obiektów (owadów, kołyszących się drzew), jeszcze lepiej dzięki temu wykorzystując detekcję ruchu. Darmowe oprogramowanie Reolink Client umożliwia podgląd na żywo na komputerach PC i Mac. Da się go też uzyskać z poziomu przeglądarek Google Chrome, Microsoft Edge, Safari i Firefox.Oto kolejny zestaw pozwalający kompleksowo monitorować powierzchnie mieszkań, magazynów, zakładów pracy i dowolnych innych obiektów. W zestawach, na które składa się od 2 do aż 8 kamer znajdują się też rejestratory sieciowe IP z wbudowanym switchem oraz opcjonalne dyski twarde o pojemności do 3 TB, pozwalające zapisać duże ilości nagrań. Rozdzielczość nagrań kompresowanych kodekiem H265 wynosi 1080p. Nie mogło zabraknąć inteligentnego wykrywania ruchu, twarzy i zautomatyzowanych powiadomień o podejrzanej aktywności.