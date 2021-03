MediaTek sprzedaje więcej procesorów niż Qualcomm

Kto by się spodziewał?

MediaTek wyprzedził Qualcomm dzięki Huawei

"MediaTek był w stanie wykorzystać lukę powstałą w wyniku amerykańskiego zakazu nałożonego na Huawei. Niedrogie chipy MediaTek wyprodukowane przez TSMC stały się pierwszą opcją dla wielu producentów OEM, która szybko wypełniła lukę pozostawioną przez nieobecność Huawei."

Wśród wielu polskich konsumentów interesujących się nowymi technologiami pokutuje przekonanie, jakoby czipsety mobilne produkcji MediaTeka wypadały blado na tle tego, co oferuje firma Qualcomm. Wzięło się ono z sytuacji sprzed lat, kiedy to układy marki MediaTek spotykane były zwłaszcza w najmniej wydajnych, tanich smartfonach, które działały po prostu źle. Od dłuższego już czasu produkty tej firmy da się spotkać także w dobrej klasy urządzeniach, a do ich działania trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Doceniają to producenci sprzętu, którzy sprawili, że MediaTek wyprzedził Qualcomma pod względem dostaw czipów.Niemożliwe? A jednak. MediaTek w 2020 roku dostarczył aż o 47,8% więcej czipów niż w roku 2019, donosi ośrodek analityczny Omdia. Łączną liczbę dostarczonych podzespołów na poziomie 351,8 miliona udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki absencji konkurencyjnych układów Huawei Kirin w najniższym segmencie cenowym. Tak drodzy Czytelnicy, podczas gdy świat emocjonuje się flagowcami, największa sprzedaż odbywa się w niższych segmentach.Firma Huawei w zeszłym roku zapowiedziała, że wycofa się z rynku czipów dla telefonów z niższej półki, umożliwiając MediaTekowi wkroczenie do akcji i dostarczenie swoich czipsetów gigantom pokroju Xiaomi. Xiaomi odnotowało gwałtowny wzrost sprzedaży z powodu nieobecności Huawei na rynku, co dodatkowo przyczyniło się do wzrostu MediaTek.Sprawę skomentował dyrektor Counterpoint Research, Dale Gai, który w raporcie wydanym jeszcze w 2020 roku mówił:Mówi się, że układ produkcji MediaTek zadba o wydajność nadchodzącego Samsunga A7 Lite, a plotki wskazują na to, że firma rozszerzy działalność także na rynek wysokiej klasy Chromebooków. To nie jest dobra wiadomość dla Qualcomm, ale na pewno dobra dla konsumentów, którzy czerpią korzyści ze zwiększonej konkurencji na rynku.Jakie macie przemyślenia na temat układów MediaTek? Mieliście z nimi styczność? Byliście zadowoleni?Źródło: Omdia, Android Central