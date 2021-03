Xiaomi Mi Laptop Pro z ekranem OLED rzuca wyzwanie MacBookowi Apple

Nowe notebooki Xiaomi.

Xiaomi Mi Laptop Pro 15" - specyfikacja

W trakcie dzisiejszej, drugiej już w ciągu dwóch dni konferencji, firma Xiaomi przedstawiła światu składany smartfon Mi MIX Fold , zapowiedziała samochód elektryczny oraz zaprezentowała dwa nowe modele laptopów. Notebook Xiaomi Mi Laptop Pro w rozmiarze 15 cali wyposażono w efektowny ekran E4 OLED, wyświetlający obraz w rozdzielczości 3,5 K. To nie koniec atutów, które mają pozwolić mu walczyć z najlepszymi, w tym z Apple MacBookami Pro.Xiaomi Mi Laptop Pro 15" to jak sama nazwa wskazuje model wyposażony w matrycę o przekątnej 15 cali i rozdzielczości 3,5K. Propozycje obrazu 16:10 oraz maksymalna jasność na poziomie 600 cd/m2 mają poprawiać komfort działania. Producent deklaruje 100-procentowe pokrycie gamutu DCP-P3 oraz wstępną kalibrację pozwalającą zredukować wartość błędu deltaE do zaledwie 1. Panel pokryty jest szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.