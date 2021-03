8 ciekawych gadżetów z urodzinowej wyprzedaży na AliExpress

Promocje czekają.

1. Dron EACHINE E58

2. Samochód Rock Crawler 4WD

3. Dron SHAREFUNBAY E88

4. Dron F9 (2021)

Gadżety i akcesoria nie tylko do domu

Obroże i szelki Truelove w cenie od ok. 58 zł

10 sztucznych tulipanów - cena już od 12 zł

Balony i stojaki balonowe - już od 12 zł

Zasłony LED - cena już od ok. 29 zł

Od wczoraj na AliExpress trwa wyprzedaż z okazji 11. urodzin platformy. To doskonała okazja, aby wykorzystać kupony zniżkowe i kupić ciekawe przedmioty w mocno obniżonych cenach.Poniżej znajdziecie kupony, które aktywne są od. Kod należy wprowadzić w koszyku podczas finalizacji zamówienia.Postanowiliśmy wybrać 10 interesujących i niedrogich gadżetów, które warto sprawdzić. Więcej produktów z kategorii Dom i ogród znajdziecie w tym miejscu AliExpress przygotowało też promocję dla użytkowników, którzy chcą skorzystać z szybkiej, 15-dniowej dostawy Dron EACHINE E58 to jeden z tych modeli, który oferuje kompaktowy rozmiar i szereg rozbudowanych funkcji dla każdego.Dla początkujących producent przewidział funkcję autonomicznego startu i lądowania oraz system RTH. Dzięki temu dron może samoczynnie wrócić w miejsce startu, bez ingerencji operatora.Autorska aplikacja, która łączy telefon z urządzeniem, umożliwia podgląd na żywo oraz monitorowanie parametrów urządzenia. Akumulator wystarcza na około 10 minut lotu, przy czym jego ponowne ładowanie zajmuje 60 min.Sprawdź: Dron EACHINE E58 za ok. 119 zł Samochód Rock Crawler 4WD to zdalnie sterowany model z napędem 4x4, który dzięki swojej mocy idealnie radzi sobie w najtrudniejszym terenie.Cztery silniki odpowiadają tutaj za oddzielny napęd każdego koła, dzięki czemu otrzymujemy dużą moc i moment obrotowy tak ważny w modelach RC. Producent zadbał również o system sprężynowego zawieszenia, które doskonale niweluje nierówności i zapewnia autku stabilność.Model wykonany został z wytrzymałych tworzyw sztucznych i metalu, dzięki czemu nawet upadki nie są mu straszne.Model wyposażono w akumulator, który wystarcza na 20 minut dobrej zabawy.Sprawdź: samochód Rock Crawler 4WD już od ok. 80 zł Dron SHAREFUNBAY E88 to model, który łączy w sobie korzystną cenę i wysokiej jakości wykonane, które pozwala na świetne wyniki podczas zabawy i nagrywania.Producent zastosował tutaj szereg rozwiązań, które wyróżniają go na tle konkurencji. Dwie kamery o rozdzielczości 4K oraz 1080P, umożliwiają nagrywanie, do którego mamy bieżący podgląd w aplikacji.Zastosowane autonomiczne funkcje umożliwiają między innymi lot według zaplanowanej trasy, autonomiczny start czy kontrola stabilizacji, dodatkowo wspierają pilota w jego poczynaniach.Bateria wystarcza na około 15 minut lotu w dobrych warunkach.Sprawdź: smartfon Dron SHAREFUNBAY E88 już za ok. 72 zł F9 to dron przeznaczony do miłośników dalekich lotów i dużych szybkości. Zastosowanie lekkich materiałów oraz bardzo wydajnych silników w połączeniu z precyzyjnymi nadajnikami sprawiły, że model ten może oddalić się od nadajnika na 1000m.Dzięki kamerze 1080HD o 120 stopniowym polu widzenia nie traci on mimo to na jakości wykonywanych ujęć czy filmów.Dodatkowo producent zadbał o to, by w przypadku rozładowania baterii, wrócił on automatycznie w miejsce startu. Dzięki temu nie martwisz się o stan baterii.Ponadto producent oferuje w zestawach dodatkowe baterie, które wydłużą zabawę.Sprawdź: Dron F9 (2021) kupisz już za ok. 122 zł Prócz dronów i pojazdów zdalnie sterowanych warto też zwrócić uwagę na produkty do domu i nie tylko, oto one.24-elementowy zestaw sztućców ze stali szlachetnej to idealny wybór dla każdego zarówno do użytku w domu, jak i gastronomi.Wykonane z najlepszej jakości materiałów w połączeniu z precyzyjnym wykończeniem, idealnie pasują do każdej stylizacji zarówno świątecznej, jak i codziennej.Producent zadbał również o wytrzymałość swoich produktów poprzez dodatkowe wzbogacenie powłoki, dzięki której można je z powodzeniem myć zarówno w zmywarce, jak i ręcznie.Zakupiony zestaw trafia do nas w eleganckim opakowaniu, ułatwiającym przechowywanie oraz informacją co do bezpieczeństwa w ich wykonaniu.Obroże Truelove to jeden z tych gadżetów, bez których nie obejdzie się żaden właściciel czworonoga.Dzięki tym szelkom spacery stają nie o wiele przyjemniejsze i bezpieczniejsze zarówno dla właściciela, jak i psa. Szelki bowiem dzięki zastosowaniu miękkich elementów nie uciskają tak bardzo na skórę, a co za tym idzie zwierzę nie nabawi się otarć czy ran.Ponadto to rozwiązanie umożliwia dużo lepszą kontrolę nad zwierzęciem, które się nie wyrywa ze smyczy i jest spokojniejsze. Producent zadbał o modele dla każdej wielkości czworonogów, które dzięki temu są o wiele bardziej bezpieczne.Sztuczne tulipany to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą by ich wazon zawsze wyglądał świeżo i nieskazitelnie.Zastosowana przez producenta innowacyjna technika produkcji sprawia, że kwiaty te wyglądają naprawdę naturalnie zarówno jeśli chodzi o samą łodygę, jak i kielich. Dopełnieniem tego są żywe kolory, które dzięki różnorodności wpasują się do każdego pomieszczenia i aranżacji.W zestawie otrzymujemy 10 kwiatów o długości 35 centymetrów, które idealnie sprawdzą się zarówno jako element większej dekoracji, jak i bukiet w wazonie.Dekoracje balonowe to nieodzowny element każdej udanej imprezy. Nadają one nie tylko niepowtarzalny klimat, ale i stanowią przydatny gadżet rozrywkowy.Nie mniej jednak by osiągnąć zamierzony efekt, niezbędne są stojaki do balonów, dzięki którym z powodzeniem stworzymy konstrukcje bardzo przypominające drzewa. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się jako element ścianki fotograficznej, ozdoba wejścia czy dekoracja na stole.Producent oferuje tutaj wybór rożnych wielkości począwszy od 7 na 19 balonach kończąc. Dzięki temu bez problemu dobierzemy je do danego wydarzenia i konkretnych potrzeb.Zasłony LED to jeden z tych gadżetów, które potrafią odmienić nawet bardzo ponure wnętrze, wypełniając je różnorodnymi barwami.Dzięki temu dostosujesz wszystko zgodnie ze swoimi potrzebami bez konieczności jakiejkolwiek ingerenci w samą konstrukcję. Producent do zestawu dołącza bezprzewodowy kontroler, dzięki któremu zmienisz barwę czy jasność w każdej chwili działania kurtyny.Z racji, że jest to element mający kontakt z firankami, producent zadbał również o wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które chronią przed pożarem.Do wyboru mamy długości 1,2 i 3-metrowe o szerokości 3m każda.Sprawdź epicką wyprzedaż narzędzi DEKO na AliExpress