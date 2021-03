Lydsto R1 robot sprzątający, który sam się opróżnia

Zapomnij o kłopotliwym opróżnianiu pojemnika.

Lydsto R1, czyli robot z nietypową stacją bazową

Roboty sprzątające mieszkania i domy w sposób autonomiczny są zbawieniem dla osób zapracowanych, nie przepadających za procesem odkurzania oraz tych, które chcą po prostu żyć nowocześnie. Do tej pory w obrębie tych urządzeń wprowadzono różne ciekawe usprawnienia - mopy myjące, dodatkowe sensory pozwalające unikać przeszkód, czy też zawieszenia umożliwiające przemieszanie się nawet po dywanach z grubym włosiem. Do sprzedaży trafił właśnie inteligentny odkurzacz Lydsto R1 , który zachwyca umiejętnością samodzielnego opróżniania pojemnika z kurzem.W skład zestawu Lydsto R1 wchodzi nie tylko robot sprzątający, ale także stacja bazowa, pełniąca dwojaką funkcję. Występuje ona w roli ładowarki oraz kosza na śmieci. Gdy robot zakończy proces odkurzania i wróci do "bazy", stacja dokująca automatycznie zacznie wysysać odpady z pojemnika odkurzacza, transportując je do szczelnego worka o pojemności aż 3 litrów, za pośrednictwem rury o długości 43 centymetrów. Stację wyposażono w silnik o prędkości obrotowej 50000 obr./min., który zapewnia mu siłę ssania na poziomie 30 kPa. Producent zapewnia, że do worka trafia nawet 98% zanieczyszczeń z pojemnika robota. Lydsto twierdzi także, że worek wystarczy opróżniać raz na miesiąc.Lydsto R1 zasysa powietrze z siłą, co pozwala mu skutecznie zbierać z podłóg i dywanów mikrocząsteczki kurzu, włosy, okruchy i wszelkie inne zanieczyszczenia. Sprzęt dysponuje sterowanym elektronicznie zbiornikiem na wodę. To użytkownik decyduje jak dużo wody z pojemnika ma zużywać robot, uzależniając to od mopowanej powierzchni. Woda jest ponoć równomiernie rozprowadzana, bez pozostawiania zacieków. Warto wspomnieć o funkcji rozpoznawania dywanu - gdy Lydsto R1 wykryje, że znajduje się na jego powierzchni, odetnie natrysk wody i przejdzie w tryb odkurzania dywanów.