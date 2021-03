8 przydatnych gadżetów do kuchni z urodzinowej wyprzedaży AliExpress

Sprzęt, który przyda się w każdym domu.

1. MIUI Wolnoobrotowa wyciskarka do soków

2. MIUI Elektryczna beztłuszczowa frytkownica piekarnik

3. MIUI Elektryczna beztłuszczowa frytkownica piekarnik 10L

4. MIUI Inteligentna beztłuszczowa frytkownica piekarnik

5. BioloMix Beztłuszczowa frytkownica - piekarnik

6. BioloMix Sokowirówka

7. FEIJIAN termos na żywność

8. FEIJIAN Military Termos - termos podróżny

Dzisiaj mamy dla Was listę gadżetów, które przydadzą się w każdej kuchni. Promocję tym razem obejmują piekarniki, sokowirówki, termosy i frytkownice. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.Oczywiście 11. urodziny AliExpress nie mogłyby się obyć bez kuponów rabatowych, które jeszcze dodatkowo obniżą ceny kupowanych produktów. Kody będą aktywne, a ich listę znajdziecie poniżej:Warto również zajrzeć na stronę 15-dniowa dostawa . Robiąc na niej zakupy za minimum $5, nasze zamówienie dostarczone zostanie w 15 dni. Przedmioty z akcji możemy łączyć by osiągnąć wymaganą sumę. Co więcej, jeżeli zrobimy zakupy na $15 to otrzymamy $2 zniżki.Teraz pozwolimy sobie przedstawić listę 9 akcesoriów kuchennych, które zwróciły naszą uwagę. Warto również zaznaczyć, że produkty przedstawione w tym artykule posiadają opcję wysyłki z magazynów w Europie. Co ważniejsze, duża część z nich posiada opcję, co znacząco skraca czas oczekiwania na dostawę.Wolnoobrotowa wyciskarka do soków marki MIUI jest odpowiedzią na sprecyzowane wymagania użytkowników. To 7-stopniowy spiralny ekstraktor do tłoczenia na zimno soków i warzyw. Opatentowana technologiapozwala na powolne wyciskanie soków przy maksymalnej wydajności, aby uzyskać najwięcej smaku. Jest wyposażony w podwójny system filtrów, dzięki którym użytkownik może uzyskać sok z pulpą lub całkowicie czysty. Dodatkowo ma dużą pojemność, łatwo się go myje, jest bardzo cichy podczas pracy i jak zakłada producent - składa się go w 5 sekund.Wyciskarka do soków MIUI do kupienia za 365,01 zł ($89.75) Wyposażona w technologię membrany elektrostatycznej i MI-CYCLONE 360 frytkownica piekarnik może szybko nagrzewać się do wysokich temperatur i równomiernie opiekać potrawy zachowując ich smak. Dzięki temu wszystkie frytki są tak samo chrupiące, a co najlepsze -. Dodatkowo frytkownica posiada 8 ustawień trybu pieczenia do przyrządzania różnego rodzaju potraw jak np. ciasto lub mięso. Urządzenie jest poręczne, ma futurystyczny design z dotykowym panelem sterującym, a brudny pojemnik po jedzeniu można odseparować od frytkownicy i myć w zmywarce. MIUI Elektryczna beztłuszczowa frytkownica piekarnik do kupienia za 321,13 zł ($78.96) To urządzenie to propozycja dla zwolenników zdrowego przyrządzania potraw dla całej rodziny. Mai nie używa ani kropelki tłuszczu. Szybko się nagrzewa, a dzięki 360 stopniowej cyrkulacji powietrza równomiernie opieka potrawy. Frytkownica jest dodatkowo wyposażona w 8 ustawień trybu pieczenia do przyrządzania różnego rodzaju potraw jak np. ciasto lub mięso. Jej bogate wyposażenie umożliwia przyrządzanie frytek, grillowanie mięsa czy suszenie owoców. Jest poręczna, kompaktowa i łatwa w czyszczeniu. Futurystyczny design z dotykowym ekranem LED jako panelem sterowania wspaniale wkomponuje się w każdą kuchnię. MIUI Elektryczna beztłuszczowa frytkownica piekarnik 10L kupimy za 528,67 zł ($129.99) To propozycja dla miłośników smażonego jedzenia, którzy chcą ograniczyć tłuszcz. Producent gwarantuje zmniejszenie zużycie tłuszczu do 85% bez utraty smaku i chrupkości, dzięki technologii 360 stopniowej cyrkulacji powietrza. Urządzenie jest wyposażone w, co umożliwia przygotowanie w nim potraw takich jak np. frytki, ciasto lub mięso. Pojemnik do pieczenia jest pokryty teflonową powłoką, mieści do 2,6 litra, łatwo się wyciąga i można go myć w zmywarce. Frytkownica jest poręczna, niewielka, a dzięki oryginalnemu wyglądowi i dotykowemu panelowi sterowania wpasuje się w każdą kuchnię.Frytkownica MIUI 3,8 l do kupienia za 290,26 zł ($71.37) To urządzenie to frytkownica, piekarnik, rożno i odwadniacz w jednym. Ułatwia przyrządzanie beztłuszczowych potraw dla całej rodziny. Mai moc 1600W. Dzięki inteligentnej technologii 360 stopniowej cyrkulacji powietrza przyrządzone potrawy są chrupiące i smaczne, bez konieczności smażenia na tłuszczu. Na dotykowym ekranie posiada 16 ustawień trybu pieczenia co pozwala na przyrządzanie różnych potraw z dostosowaną temperaturą i czasem za jednym kliknięciem. Jest prosty w użyciu i wyposażony w elementy ułatwiające pieczenie, które można osobno myć.Frytkownica-piekarnik BioloMix do kupienia za 447,29 zł ($109.98) Badania wykazują, że organizm człowieka wchłania do 4 razy więcej składników odżywczych z soków, niż z całych owoców. Dlatego wyposażona w ultra wydajny 200W silnik sokowirówka powolnie wyciska soki z warzyw i owoców, aby zachowały smak oraz witaminy i składniki odżywcze. Szerokie wejście łatwo pobiera duże kawałki i nie marnuje wyciskanego soku, skutecznie odseparowując go od pulpy. Wszystkie zdejmowane części są wykonane z wysokiej jakości Tritan antyoksydacyjnych materiałów bez BPA i są bezpieczne dla zdrowia, a dodatkowo można je łatwo wyciągnąć i umyć.Sokowirówka BioloMix do kupienia za 363,92 zł ($89.48) Mieszczący 500 ML termos na żywność to idealna propozycja dla zwolenników przygotowywania własnego jedzenia w domu. Termos jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz wyposażony w dodatkowo uszczelnianą zakrętkę. Producent przemyślał także problem odkręcania termosu jeśli powietrze w środku się zassie, dlatego posiada on przycisk do upuszczania powietrza. Termos utrzymuje temperaturę aż do 12 godzin i jest poręczny w przenoszeniu. Został wyposażony w składaną łyżkę, dlatego posiłek można spożywać w każdych warunkach.Termos na żywność FEIJIAN dostępny w AliExpress za 69,91 zł ($17.19) Wykonany ze stali nierdzewnej termos to jedna z propozycji marki FEIJIAN. Jest poręczny i łatwy w użytkowaniu, zaprojektowany specjalnie z myślą o długich podróżach. Mieści 1,5 litra płynów, a dzięki wielowarstwowej powłoce utrzymuje temperaturę nawet do 48 godzin.Jest wyposażony w poręczny uchwyt i nakrętkę, która może być użyta jako kubek. Dodatkowo korek ze specjalną uszczelką zapobiega przeciekaniu, a otwiera się go i zamyka za pomocą jednego przycisku. Dzięki wysoce trwałej i antypoślizgowej zewnętrznej powłoce termos jest nie tylko funkcjonalny, ale ma wyjątkowy, futurystyczny design.Termos FEIJIAN Military kupimy za 106,11 zł ($20.69) Warto również sprawdzić strony poświęconeoraz, gdzie znajdziemy kolejny ciekawe i atrakcyjne oferty.